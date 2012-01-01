⚽ РПЛ. «Урал» примет «Арсенал», ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом»

Сегодня, 27 сентября, девятый тур чемпионата России завершится двумя матчами.

Сначала в Екатеринбурге встретятся «Урал» и «Арсенал», а закроют игровой день «Нижний Новгород» и ЦСКА.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула)

27 сентября, 17:00 мск

Нижний Новгород – ЦСКА (Москва)

27 сентября, 19:00 мск

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Химки – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)

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Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Зиньковский, 14; 1:1 – Дзюба, 35; 2:1 – Сутормин (с пенальти), 79.

Спартак (Москва) – Уфа – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Промес, 29.

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Фомин, 32; 2:0 – Грулев, 59.

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Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Лысцов, 36; 0:2 – Коновалов, 53 (с пенальти); 1:2 – Полоз, 90+5.

Краснодар – Сочи – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сперцян, 3; 2:0 – Кабелла, 21; 3:0 – Крыховяк, 64 (с пенальти).

Удаления: Спайич, 39; Черников, 75 (вторая ж.к.) – нет.

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