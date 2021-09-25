Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    ⚽ РПЛ. «Спартак» обыграл «Уфу», «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями»

    Сегодня, 25 сентября, тремя матчами стартовал девятый тур чемпионата России.

    «Локомотив» сыграл вничью с «Химками», проведя большую половину второго тайма в меньшинстве из-за удаления Гилерме. «Зенит» одержал волевую победу на «Крыльями Советов» (2:1), а «Спартак» обыграл в Москве «Уфу» (2:0).

    Завтра, 26 сентября, «Динамо» примет «Рубин», «Ростов» встретится с «Ахматом», а «Краснодар» сыграет против «Сочи».

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Химки – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Зиньковский, 14; 1:1 – Дзюба, 35; 2:1 – Сутормин (с пенальти), 79.

    Спартак (Москва) – Уфа – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Промес, 29.

    Динамо (Москва) – Рубин (Казань)

    26 сентября, 14:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)

    26 сентября, 16:30 мск

    Краснодар – Сочи

    26 сентября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула)

    27 сентября, 17:00 мск

    Нижний Новгород – ЦСКА (Москва)

    27 сентября, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2021 23:00
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3226

      Питерский князь 1 час назад

      Зенит чемпион!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1555

      Sviro 9 часов назад

      На победу не надеюсь, надеюсь на ничью, а главное, даже если проиграем, надеюсь встреча будет хотя бы захватывающей!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89621
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67581
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru