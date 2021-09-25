⚽ РПЛ. «Спартак» обыграл «Уфу», «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями»

Сегодня, 25 сентября, тремя матчами стартовал девятый тур чемпионата России.

«Локомотив» сыграл вничью с «Химками», проведя большую половину второго тайма в меньшинстве из-за удаления Гилерме. «Зенит» одержал волевую победу на «Крыльями Советов» (2:1), а «Спартак» обыграл в Москве «Уфу» (2:0).

Завтра, 26 сентября, «Динамо» примет «Рубин», «Ростов» встретится с «Ахматом», а «Краснодар» сыграет против «Сочи».

Россия. РПЛ. 9-й тур

Химки – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)

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Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Зиньковский, 14; 1:1 – Дзюба, 35; 2:1 – Сутормин (с пенальти), 79.

Спартак (Москва) – Уфа – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Промес, 29.

Динамо (Москва) – Рубин (Казань)

26 сентября, 14:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)

26 сентября, 16:30 мск

Краснодар – Сочи

26 сентября, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула)

27 сентября, 17:00 мск

Нижний Новгород – ЦСКА (Москва)

27 сентября, 19:00 мск

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