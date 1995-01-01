⚽ РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Химками», «Зенит» встретится с «Крыльями», «Спартак» примет «Уфу»

Сегодня, 25 сентября, стартует девятый тур чемпионата России.
В субботу состоятся три матча с участием представителей РПЛ в еврокубках.
Сначала «Локомотив» встретится с «Химками», затем «Зенит» примет «Крылья Советов», а закроют игровой день в Москве «Спартак» и «Уфа».
Россия. РПЛ. 9-й тур
25 сентября, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара)
25 сентября, 16:30 мск
25 сентября, 19:00 мск
Динамо (Москва) – Рубин (Казань)
26 сентября, 14:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)
26 сентября, 16:30 мск
26 сентября, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула)
27 сентября, 17:00 мск
Нижний Новгород – ЦСКА (Москва)
27 сентября, 19:00 мск