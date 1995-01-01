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    ⚽ РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Химками», «Зенит» встретится с «Крыльями», «Спартак» примет «Уфу»

    Сегодня, 25 сентября, стартует девятый тур чемпионата России.

    В субботу состоятся три матча с участием представителей РПЛ в еврокубках.

    Сначала «Локомотив» встретится с «Химками», затем «Зенит» примет «Крылья Советов», а закроют игровой день в Москве «Спартак» и «Уфа».

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Химки – Локомотив (Москва)

    25 сентября, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара)

    25 сентября, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Уфа

    25 сентября, 19:00 мск

    Динамо (Москва) – Рубин (Казань)

    26 сентября, 14:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)

    26 сентября, 16:30 мск

    Краснодар – Сочи

    26 сентября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула)

    27 сентября, 17:00 мск

    Нижний Новгород – ЦСКА (Москва)

    27 сентября, 19:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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