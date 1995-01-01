⚽ РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Химками», «Зенит» встретится с «Крыльями», «Спартак» примет «Уфу»

Сегодня, 25 сентября, стартует девятый тур чемпионата России.

В субботу состоятся три матча с участием представителей РПЛ в еврокубках.

Сначала «Локомотив» встретится с «Химками», затем «Зенит» примет «Крылья Советов», а закроют игровой день в Москве «Спартак» и «Уфа».

Россия. РПЛ. 9-й тур

Химки – Локомотив (Москва)

25 сентября, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара)

25 сентября, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Уфа

25 сентября, 19:00 мск

Динамо (Москва) – Рубин (Казань)

26 сентября, 14:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)

26 сентября, 16:30 мск

Краснодар – Сочи

26 сентября, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула)

27 сентября, 17:00 мск

Нижний Новгород – ЦСКА (Москва)

27 сентября, 19:00 мск

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