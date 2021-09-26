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    ⚽ РПЛ. «Динамо» впервые с 2012 года победило дома «Рубин», «Краснодар» разгромил «Сочи»

    Сегодня прошли три матча 9-го тура чемпионата России.

    «Динамо» приняло «Рубин» (2:0), «Ростов» встретился с «Ахматом» (1:2), а «Краснодар» сыграл против «Сочи» (3:0).

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула)

    27 сентября, 17:00 мск

    Нижний Новгород – ЦСКА (Москва)

    27 сентября, 19:00 мск

    Химки – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Зиньковский, 14; 1:1 – Дзюба, 35; 2:1 – Сутормин (с пенальти), 79.

    Спартак (Москва) – Уфа – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Промес, 29.

    Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фомин, 32; 2:0 – Грулев, 59.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лысцов, 36; 0:2 – Коновалов, 53 (с пенальти); 1:2 – Полоз, 90+5.

    Краснодар – Сочи – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сперцян, 3; 2:0 – Кабелла, 21; 3:0 – Крыховяк, 64 (с пенальти).

    Удаления: Спайич, 39; Черников, 75 (вторая ж.к.) – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    26.09.2021 22:33
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2988

      aaaaahhhh 1 час назад

      Краснодар Красавчики!!

      0
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      Рейтинг: +1192

      Muboraksho 10 часов назад

      Удачи пожелаю Рубину.

      1
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      Рейтинг: +567

      Sancho010365 11 часов назад

      Если Краснодар сегодня возьмёт три очка, может произойти у них перелом. Я за такую возможность. Сочи как-то блеклое, а у Краснодара что-то вырисовывается. Удачи всем!

      0
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      Рейтинг: +388

      Узб@гоеный 11 часов назад

      Удивила Уфа, играя в поддавки, причем подыгрывая сопернику до того, что оба гола подарили им.

      1
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      Рейтинг: +1075

      ПалкоВводецъ 12 часов назад

      Зенит чемпион! Мазутный проект аутсайдер. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +13246

      paracetamol 13 часов назад

      Зенит - чемпион!

      2
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      Рейтинг: +75

      Валя Ромашина 17 часов назад

      зениту всегда рисуют пенальти . Российский футбол можно не смотреть все заранее ясно. До 24 года будет выигрывать только зенит

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      Рейтинг: +3244

      Питерский князь 25 сентября, 23:21

      Зенит чемпион!

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      Рейтинг: +1697

      R_a_i_n > Питерский князь 19 часов назад

      Газпром-мечты сбываются!

      0
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      Рейтинг: +1560

      Sviro 25 сентября, 15:54

      На победу не надеюсь, надеюсь на ничью, а главное, даже если проиграем, надеюсь встреча будет хотя бы захватывающей!!!

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