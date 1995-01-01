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    ⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Рубином», «Краснодар» встретится с «Сочи»

    Сегодня пройдут три матча 9-го тура чемпионата России.

    «Динамо» примет «Рубин», «Ростов» встретится с «Ахматом», а «Краснодар» сыграет против «Сочи».

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Динамо (Москва) – Рубин (Казань)

    26 сентября, 14:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)

    26 сентября, 16:30 мск

    Краснодар – Сочи

    26 сентября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула)

    27 сентября, 17:00 мск

    Нижний Новгород – ЦСКА (Москва)

    27 сентября, 19:00 мск

    Химки – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Зиньковский, 14; 1:1 – Дзюба, 35; 2:1 – Сутормин (с пенальти), 79.

    Спартак (Москва) – Уфа – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Промес, 29.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: +385

      Узб@гоеный 42 минуты назад

      Удивила Уфа, играя в поддавки, причем подыгрывая сопернику до того, что оба гола подарили им.

      1
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      Рейтинг: +1064

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Зенит чемпион! Мазутный проект аутсайдер. Гыгыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13243

      paracetamol 2 часа назад

      Зенит - чемпион!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      Валя Ромашина 6 часов назад

      зениту всегда рисуют пенальти . Российский футбол можно не смотреть все заранее ясно. До 24 года будет выигрывать только зенит

      1
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      Рейтинг: +3236

      Питерский князь 14 часов назад

      Зенит чемпион!

      3
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      Рейтинг: +1689

      R_a_i_n > Питерский князь 8 часов назад

      Газпром-мечты сбываются!

      0
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      Рейтинг: +1559

      Sviro 21 час назад

      На победу не надеюсь, надеюсь на ничью, а главное, даже если проиграем, надеюсь встреча будет хотя бы захватывающей!!!

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