В Англии впервые за 36 лет планируют разрешить употребление спиртного на трибунах

В Англии вскоре планируют снять запрет на употребление спиртных напитков на трибунах футбольных стадионов. Он действует с 1985 года.

Мораторий снимут после одобрения правительства, которое при содействии самих болельщиков изучает вопрос. Его курирует бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч. Сначала планируется вернуть спиртное на арены низших лиг.