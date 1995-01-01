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    В Англии впервые за 36 лет планируют разрешить употребление спиртного на трибунах

    В Англии вскоре планируют снять запрет на употребление спиртных напитков на трибунах футбольных стадионов. Он действует с 1985 года.

    Мораторий снимут после одобрения правительства, которое при содействии самих болельщиков изучает вопрос. Его курирует бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч. Сначала планируется вернуть спиртное на арены низших лиг.

    • Запрет на алкоголь на трибунах был введен в прошлом веке как мера по борьбе с футбольными хулиганами.
    • В других топ-5 лигах Европы можно пить алкоголь на трибунах.
    • При этом в Англии на крикете и регби пить спиртное на стадионах можно.

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    Источник: The Times

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