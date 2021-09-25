В Англии впервые за 36 лет планируют разрешить употребление спиртного на трибунах

В Англии вскоре планируют снять запрет на употребление спиртных напитков на трибунах футбольных стадионов. Он действует с 1985 года.
Мораторий снимут после одобрения правительства, которое при содействии самих болельщиков изучает вопрос. Его курирует бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч. Сначала планируется вернуть спиртное на арены низших лиг.
- Запрет на алкоголь на трибунах был введен в прошлом веке как мера по борьбе с футбольными хулиганами.
- В других топ-5 лигах Европы можно пить алкоголь на трибунах.
- При этом в Англии на крикете и регби пить спиртное на стадионах можно.
Источник: The Times