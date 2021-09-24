Главные новости дня. Галицкий сообщил о болезни, Оскар Гарсия может сменить Кумана в «Барселоне»

RMC Sport: Гарсия из «Реймса» – кандидат на замену Куману в «Барселоне».
«Он наш тренер». В «Барселоне» поддержали Кумана после ничьей с «Кадисом».
«В России станет больше команд европейского уровня». Глава Примеры – о тендере на телеправа в РПЛ.
Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека».
Corriere della Sera: Доннарумма несчастлив в «ПСЖ».
Галицкий – об отмене госфинансирования в российском футболе: «Таких вещей делать нельзя. Что останется от лиги?».
Куман дисквалифицирован на два матча и пропустит игру с «Атлетико».
В «Спартак» может прийти экс-переводчик Роберто Карлоса Тихонов.
Клаван: «В 2017 году Клопп и Милнер едва не подрались. Юрген шел до конца, чтобы доказать свое мнение».