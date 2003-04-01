«Барселона» забила 8 голов в первых 5 матчах Примеры. Это худший результат клуба за 18 лет

Барседона посыпалась. Максимум из гоуппы выйдет, дальше все.
«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (0:0) на выезде в матче 6-го тура Примеры.
В пяти стартовых матчах чемпионата каталонцы забили восемь мячей – это худший результат клуба за 18 лет. В сезоне-2003/04 «Барселона» забила пять голов в первых пяти матчах Примеры.
- «Барселона» не может победить в трех матчах подряд во всех турнирах.
- Набрав 1 балл, «Барса» поднялась с 9 на 7 место в турнирной таблице первенства.
- Отставание от лидирующего «Реала» – 7 очков.
Куман – о 0:0 с «Кадисом»: «Мы заставили соперника работать, они теряли силы. Удаление де Йонга все перечеркнуло»