«Барселона» забила 8 голов в первых 5 матчах Примеры. Это худший результат клуба за 18 лет

«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (0:0) на выезде в матче 6-го тура Примеры.

В пяти стартовых матчах чемпионата каталонцы забили восемь мячей – это худший результат клуба за 18 лет. В сезоне-2003/04 «Барселона» забила пять голов в первых пяти матчах Примеры.

«Барселона» не может победить в трех матчах подряд во всех турнирах.

Набрав 1 балл, «Барса» поднялась с 9 на 7 место в турнирной таблице первенства.

Отставание от лидирующего «Реала» – 7 очков.

Куман – о 0:0 с «Кадисом»: «Мы заставили соперника работать, они теряли силы. Удаление де Йонга все перечеркнуло»