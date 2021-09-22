Главные новости дня. Дзюба отказался от вызова в сборную, «Спартак» не уволит Виторию раньше 20 ноября

Дзюба отказался от вызова в сборную России.

Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России.

Eurostavka: «Спартак» потратил 3,6 миллиона рублей на организацию личной безопасности Газизова.

Рангник: «Лимит не поможет сборной России. Это ошибка!»

Cadena SER: Роналду нарушил договорeнность с «Ювентусом» ради возвращения в «Манчестер Юнайтед».

Eurostavka: «Спартак» не уволит Виторию раньше 20 ноября.

Заболотного могут наказать за празднование гола в ворота «Спартака».

Вилков – Слуцкому: «Попытка свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно».

«Фонбет» предложил РПЛ 2 миллиарда в года за титульное спонсорство. «Тинькофф» – 1 миллиард.

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