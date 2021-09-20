Главные новости дня. Головин забил «Ницце» в 100-м матче за «Монако», «Зенит» хотел купить Агаларова

Умер чемпион мира 1966 года Гривз

Головин забил «Ницце» в 100-м матче за «Монако»

«Уфа» в 2020 году перехватила Агаларова у «Зенита», так как предложила на 4,5 миллиона рублей больше

Роналду забил за «Манчестер Юнайтед» в третьем матче подряд

Федун обещал VIP-фанатам «Спартака», что в матчах с «Легией» и ЦСКА будет шесть очков

«Челси» разгромил «Тоттенхэм», победив в шестом выездном дерби подряд

Де Хеа отразил пенальти в АПЛ впервые за семь лет

«Динамо» победило «Сочи» благодаря голу Захаряна и поднялось на второе место

«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью, туринцы занимают 18-е место

«ПСЖ» одержал волевую победу над «Лионом», Икарди забил на 92-й минуте

«Реал» победил «Валенсию», уступая в счете до 86-й минуты, и вышел на первое место