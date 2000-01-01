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    РПЛ. «Динамо» впервые победило «Сочи» на выезде и поднялось на второе место

    «Динамо» впервые обыграло «Сочи» на «Фиште». Три очка принес гол полузащитника сборной России Арсена Захаряна.

    Москвичи опередили «Сочи» и поднялись на второе место в таблице.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Сочи – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Захарян, 12.

    «Сочи»: Джанаев, Заика (Терехов, 46), Маргасов, Прохин, Барач, Родригу, Юсупов (Жоаозиньо, 68), Цаллагов, Попов (Бурмистров, 68), Нобоа, Кассьера.

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев (Н‘Жи, 86), Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Моро, Макаров (Игбун, 66), Захарян (Паршивлюк, 46), Шиманьски (Евгеньев, 60), Грулев (Тюкавин, 66).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии27
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      Рейтинг: +89475

      zigbert 2 секунды назад

      Гол динамовцев стал следствием применения высокого прессинга. В первом тайме Динамо выглядело уверенно. Сочи во втором тайме перехватил инициативу и создал несколько голевых моментов. Лещук хотя и не имеет большой практики в игре, сыграл в этом матче великолепно. У Сочи ниже своих возможностей сыграл Нобоа.
      Динамо с победой!

      0
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      Рейтинг: +51952

      portero 56 секунд назад

      Жаль Сочи не сравняли, атаковали много но ....
      Скамейка слабовата.

      2
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      Рейтинг: +3018

      Кузьмич на трибуне 3 минуты назад

      Не много больше болел за Сочи. Но в первую очередь смотрел хороший футбол. Динамовцам респект и мои поздравления.

      2
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      Рейтинг: +2734

      ySS 4 минуты назад

      Динамовских с победой!
      Всё по игре, Шварц рулил. Лещук вполне.

      1
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      Рейтинг: +7082

      Fusballer 8 минут назад

      Сочам надавали по щам!

      2
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      Рейтинг: +9534

      knikos > Fusballer 6 минут назад

      Послышался визг откуда-то снизу ...

      0
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      Рейтинг: +2734

      ySS > Fusballer 4 минуты назад

      Су..ам

      0
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      Рейтинг: +16897

      derrik2000 > Fusballer 3 минуты назад

      Команде Сочи сегодня просто не повезло.
      Да и игроки Динамо костьми ложились возле своей штрафной.
      И ЛЕЩУК!

      1
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      Рейтинг: +7749

      GoLenaStop 10 минут назад

      А, Динамо - МОЛОДЦЫ!!!
      Опять же - мячеловам на воротах - уважуха.
      Динамо, второй гол, (который не засчитали) - шедевр!
      Сочники, получите под хвост! (пожизненный привет от Ростсельмаша!)
      А всем любителям ногомяча - удачи, и спкнч и хорошего утра!

      5
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      Рейтинг: +3498

      sobaka120982 > GoLenaStop 23 секунды назад

      Ой бл.яяя иди подмойся, скоро муж придёт, ну а если не могёт то свисти мне , гланды по чешу тебе

      0
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      Рейтинг: +7859

      playsh 10 минут назад

      Ай Динамо,ай мужики!!! Игру не смотрел,но за победу спасибо.Пожелаю Спартаку так же играть.С уважением,ребята.

      3
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      Рейтинг: +16897

      derrik2000 10 минут назад

      Ну надо же: всего два матча сегодня. а какие интересные для просмотра!
      Этот матч, по моему мнению, из тех, что "игра была интересная, изобилующая опасными моментами у ворот обеих команд, но окончательный свисток арбитра зафиксировал победу москвичей с минимальным счётом".
      Такой, кажется, в этих случаях бывает журналистский штамп?
      ))
      Динамо своей сегодняшней игрой доказало, что поражение в прошлом туре было всё таки больше случайностью.
      А Сочи, прямо говоря, откровенно не везло с реализацией.
      Смотрел с большим интересом.
      Спасибо обеим командам и их тренерам.
      ЛЕЩУК!
      Видимо, теперь ворота динамо будет именно он защищать.

      2
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      Рейтинг: +16918

      JTherry > derrik2000 1 минуту назад

      "игра была интересная, изобилующая опасными моментами"
      ...на ОККО тоже бегали в синем (Челси) и в белом (Тоттенхэм) - ты не про этот матч написал...?)) кстати, отмененный гол был похож на гол, который засчитали в матче АПЛ, тоже с рикошетом от штанги влетел...

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      Рейтинг: +7713

      Alekxei Z. 11 минут назад

      Ужасный по содержанию матч.
      Безликий . Результат внесли в таблицу и забыли...
      Прикалываюсь над спецами на Матч-премьер , как можно по пол-часа обсуждать это Г ?

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      Рейтинг: +16897

      derrik2000 > Alekxei Z. 8 минут назад

      Не соглашусь.
      Безликие ВЧЕРА были.
      А сегодня оба матча - конфетки.
      По крайней мере, хоть что-то боле менее смотрибельное показали.

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      Рейтинг: +6404

      владимир миронов 11 минут назад

      Молодцы! Одержана важная и нужная победа. Всех фанатов "Динамо" с праздником!

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