РПЛ. «Динамо» впервые победило «Сочи» на выезде и поднялось на второе место

Гол динамовцев стал следствием применения высокого прессинга. В первом тайме Динамо выглядело уверенно. Сочи во втором тайме перехватил инициативу и создал несколько голевых моментов. Лещук хотя и не имеет большой практики в игре, сыграл в этом матче великолепно. У Сочи ниже своих возможностей сыграл Нобоа.
Динамо с победой!
«Динамо» впервые обыграло «Сочи» на «Фиште». Три очка принес гол полузащитника сборной России Арсена Захаряна.
Москвичи опередили «Сочи» и поднялись на второе место в таблице.
Россия. РПЛ. 5-й тур
Сочи – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Захарян, 12.
«Сочи»: Джанаев, Заика (Терехов, 46), Маргасов, Прохин, Барач, Родригу, Юсупов (Жоаозиньо, 68), Цаллагов, Попов (Бурмистров, 68), Нобоа, Кассьера.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев (Н‘Жи, 86), Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Моро, Макаров (Игбун, 66), Захарян (Паршивлюк, 46), Шиманьски (Евгеньев, 60), Грулев (Тюкавин, 66).
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