Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Фелиш по итогам матча с «Атлетиком» может получить 12-матчевую дисквалификацию

    Полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш во время матча пятого тура Примеры против «Атлетика» (0:0) позволил себе оскорбления в адрес судьи. Он сказал Хесусу Хилю Мансано: «Ты сошел с ума».

    За это Фелишу была показана вторая желтая карточка. Футболисту грозит от четырех до 12 матчей дисквалификации за оскорбления судьи.

    • Свою фразу Фелиш повторил несколько раз.
    • Фелиш получил 2 желтые карточки в течение минуты.
    • «Атлетико» лидирует в Примере.

    Савич – о судействе матча с «Атлетиком»: «Ненормально показывать 15 карточек за каждое слово»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Eurosport.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89468
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67525
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru