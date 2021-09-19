«Мутко против»: Торресилья из «Сарагосы» – приоритетный кандидат «Спартака» на должность спортивного директора

«Спартак» продолжает искать спортивного директора. Клуб рассматривает зарубежных кандидатов.

«Руководство красно-белых ведет переговоры с тремя претендентами на должность спортивного директора команды. Фамилия одного из них уже всплывала, но по данным источников, есть как минимум еще два кандидата.

Это бывший спортдир «Милана» Рокко Майорино и спортивный директор «Реала Сарагосы» Мигель Торресилья. Третий претендент, о котором уже сообщалось – это Лука Каттани. При этом, по моей информации, Торресилья на данный момент считается более приоритетным кандидатом.

Однако, если выбор падет на испанца, то приступить к работе он сможет не раньше 2022 года, когда у него закончится контракт с «Сарагосой», – написал источник.

Летом пост спортивного директора «Спартака» покинул Дмитрий Попов .

. «Сарагоса» уже 9 лет играет в Сегунде, сейчас команда занимает там 18-е место.

«Спартак» идет в РПЛ 8-м.

«Спартак» – о спортивном директоре: «Есть контакты с рядом иностранных кандидатов»