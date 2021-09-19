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  • «Мутко против»: Торресилья из «Сарагосы» – приоритетный кандидат «Спартака» на должность спортивного директора

«Мутко против»: Торресилья из «Сарагосы» – приоритетный кандидат «Спартака» на должность спортивного директора

19 сентября 2021, 11:51
16

«Спартак» продолжает искать спортивного директора. Клуб рассматривает зарубежных кандидатов.

«Руководство красно-белых ведет переговоры с тремя претендентами на должность спортивного директора команды. Фамилия одного из них уже всплывала, но по данным источников, есть как минимум еще два кандидата.

Это бывший спортдир «Милана» Рокко Майорино и спортивный директор «Реала Сарагосы» Мигель Торресилья. Третий претендент, о котором уже сообщалось – это Лука Каттани. При этом, по моей информации, Торресилья на данный момент считается более приоритетным кандидатом.

Однако, если выбор падет на испанца, то приступить к работе он сможет не раньше 2022 года, когда у него закончится контракт с «Сарагосой», – написал источник.

  • Летом пост спортивного директора «Спартака» покинул Дмитрий Попов.
  • «Сарагоса» уже 9 лет играет в Сегунде, сейчас команда занимает там 18-е место.
  • «Спартак» идет в РПЛ 8-м.

«Спартак» – о спортивном директоре: «Есть контакты с рядом иностранных кандидатов»

Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак
Комментарии (16)
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filosof sparty
1632043037
Этот цирк когда-нибудь закончится!?
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партизан84
1632044159
да какая разница кто на какой должности будет в клубе когда у владельца совсем другие цели. Что хотите говорите, но я не поверю никогда в то, что человек с такими возможностями за такой срок ни то что вертикаль не выстроил в клубе, но даже нет вектора развития. Тупой распил денег и паразитирование на истории клуба и любви болельщиков.
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партизан84
1632044336
И не надо рассказывать сколько личных денег безвозвратно вложено, что "семейство" в глубоком минусе, он просто любит клуб и бла бла бла. На всем, что происходит в клубе они зарабатываю прямо или опосредственно. Да и был бы он в минусе - давно продал бы уже.
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JTherry
1632045299
на мой взгляд, главные претенденты - итальянцы, которые смогут "спеться" с Камоцци, советчиком Заремы...
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DOCTOR PENALTY
1632045447
Очередной акт из федуновского спектакля. Сожрут и этого.
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Боцман59rus
1632048172
_ очень символично, что кандидаты на любую должность в Спартаке, могут только "всплывать".
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Иван Петров 1986
1632050325
А что изменится ? А ничего не изменится.
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derrik2000
1632052166
И чем этот достойный муж Мигель Торресилья знаменит, точнее, какие успехи были на аналогичной должности в других командах, в той же Сарагосе, что на него обратило внимание руководство клубом? Или это опять "кандидатура Заремы"???
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vmonomah17
1632052855
Может лучше Зарему поставить? Хуже уже точно не будет)))
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oyabun
1632063103
Много долгой суеты из за не самого главного специалиста в клубе. Это же не тренера подбирать. И что самое интересное приедет иностранный "крутой"специалист, скажет что нашел для команды таких то классных футболистов, а ему в ответ "извини, Спартак больше 5 условных рублей (евро) за игроков не платит. Ищи подешевле".
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