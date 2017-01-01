Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    «Мутко против»: Торресилья из «Сарагосы» – приоритетный кандидат «Спартака» на должность спортивного директора

    «Спартак» продолжает искать спортивного директора. Клуб рассматривает зарубежных кандидатов.

    «Руководство красно-белых ведет переговоры с тремя претендентами на должность спортивного директора команды. Фамилия одного из них уже всплывала, но по данным источников, есть как минимум еще два кандидата.

    Это бывший спортдир «Милана» Рокко Майорино и спортивный директор «Реала Сарагосы» Мигель Торресилья. Третий претендент, о котором уже сообщалось – это Лука Каттани. При этом, по моей информации, Торресилья на данный момент считается более приоритетным кандидатом.

    Однако, если выбор падет на испанца, то приступить к работе он сможет не раньше 2022 года, когда у него закончится контракт с «Сарагосой», – написал источник.

    • Летом пост спортивного директора «Спартака» покинул Дмитрий Попов.
    • «Сарагоса» уже 9 лет играет в Сегунде, сейчас команда занимает там 18-е место.
    • «Спартак» идет в РПЛ 8-м.

    «Спартак» – о спортивном директоре: «Есть контакты с рядом иностранных кандидатов»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:51
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16880

      JTherry 34 секунды назад

      на мой взгляд, главные претенденты - итальянцы, которые смогут "спеться" с Камоцци, советчиком Заремы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +843

      партизан84 16 минут назад

      И не надо рассказывать сколько личных денег безвозвратно вложено, что "семейство" в глубоком минусе, он просто любит клуб и бла бла бла. На всем, что происходит в клубе они зарабатываю прямо или опосредственно. Да и был бы он в минусе - давно продал бы уже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +843

      партизан84 19 минут назад

      да какая разница кто на какой должности будет в клубе когда у владельца совсем другие цели. Что хотите говорите, но я не поверю никогда в то, что человек с такими возможностями за такой срок ни то что вертикаль не выстроил в клубе, но даже нет вектора развития. Тупой распил денег и паразитирование на истории клуба и любви болельщиков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5014

      filosof sparty 38 минут назад

      Этот цирк когда-нибудь закончится!?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89468
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67525
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru