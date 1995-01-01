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    ⚽ РПЛ. «Уфа» примет «Химки», «Ростов» сыграет с «Крыльями», «Краснодар» встретится с «Ахматом»

    Сегодня, 18 сентября, стартует восьмой тур чемпионата России.

    На субботу запланированы три матча. Сначала «Уфа» дома сыграет с «Химками», затем в Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Ростов», а закроют игровой день «Ахмат» и «Краснодар».

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Уфа – Химки

    18 сентября, 14:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    18 сентября, 16:30 мск

    Ахмат (Грозный) – Краснодар

    18 сентября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Нижний Новгород – Арсенал (Тула)

    19 сентября, 16:30 мск

    Сочи – Динамо (Москва)

    19 сентября, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)

    20 сентября, 16:30 мск

    Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)

    20 сентября, 18:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)

    20 сентября, 19:30 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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