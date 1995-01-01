⚽ РПЛ. «Уфа» примет «Химки», «Ростов» сыграет с «Крыльями», «Краснодар» встретится с «Ахматом»

Сегодня, 18 сентября, стартует восьмой тур чемпионата России.
На субботу запланированы три матча. Сначала «Уфа» дома сыграет с «Химками», затем в Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Ростов», а закроют игровой день «Ахмат» и «Краснодар».
Россия. РПЛ. 8-й тур
18 сентября, 14:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону)
18 сентября, 16:30 мск
18 сентября, 19:00 мск
Нижний Новгород – Арсенал (Тула)
19 сентября, 16:30 мск
19 сентября, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)
20 сентября, 16:30 мск
Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)
20 сентября, 18:30 мск
ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)
20 сентября, 19:30 мск