⚽ РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Уралом», «Рубин» примет «Зенит», ЦСКА встретится со «Спартаком»

Сегодня, 20 сентября, восьмой тур РПЛ завершится тремя матчами.

Сначала «Урал» примет «Локомотив», затем «Зенит» встретится в Казани с «Рубином», а закроет игровой день столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком».

Россия. РПЛ. 8-й тур

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)

20 сентября, 16:30 мск

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)

20 сентября, 18:30 мск

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)

20 сентября, 19:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Уфа – Химки – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Глушаков, 44; 1:1 – Агаларов, 52; 2:1 – Камилов, 62; 3:1 – Агаларов, 82; 3:2 – Глушаков, 90+1 (с пенальти).

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 23; 1:1 – Баштуш, 44 (в свои ворота); 2:1 – Бегич, 50; 3:1 – Глушенков, 58; 3:2 – Глебов, 69; 4:2 – Сарвели, 90+2.

Ахмат (Грозный) – Краснодар – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кабелла, 41; 0:2 – Ильин, 44.

Удаления: Нижич, 66 (вторая ж.к.) – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Нижний Новгород – Арсенал (Тула) – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Калинский, 9; 1:1 – Чаушич, 17; 1:2 – Марков, 45+1; 2:2 – Козлов, 86; 2:3 – Чаушич, 90+5.

Сочи – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Захарян, 12.

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