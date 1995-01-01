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    ⚽ РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Уралом», «Рубин» примет «Зенит», ЦСКА встретится со «Спартаком»

    Сегодня, 20 сентября, восьмой тур РПЛ завершится тремя матчами.

    Сначала «Урал» примет «Локомотив», затем «Зенит» встретится в Казани с «Рубином», а закроет игровой день столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком».

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)

    20 сентября, 16:30 мск

    Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)

    20 сентября, 18:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)

    20 сентября, 19:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа – Химки – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Глушаков, 44; 1:1 – Агаларов, 52; 2:1 – Камилов, 62; 3:1 – Агаларов, 82; 3:2 – Глушаков, 90+1 (с пенальти).

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Комличенко, 23; 1:1 – Баштуш, 44 (в свои ворота); 2:1 – Бегич, 50; 3:1 – Глушенков, 58; 3:2 – Глебов, 69; 4:2 – Сарвели, 90+2.

    Ахмат (Грозный) – Краснодар – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кабелла, 41; 0:2 – Ильин, 44.

    Удаления: Нижич, 66 (вторая ж.к.) – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Нижний Новгород – Арсенал (Тула) – 2:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Калинский, 9; 1:1 – Чаушич, 17; 1:2 – Марков, 45+1; 2:2 – Козлов, 86; 2:3 – Чаушич, 90+5.

    Сочи – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Захарян, 12.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +51961

      portero 19 часов назад

      Посмотрим как Керж сыграет с Арсеналом, опять первый тайм в окопах отстоять, чтоб в конце игры моментик использовать...

      0
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      Рейтинг: +13108

      paracetamol 19 сентября, 10:34

      Ростов удивил: забил в свои ворота и туда же отдал 2 голевые передачи!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3147

      Питерский князь 19 сентября, 09:28

      А какая разница, мы с 10 места выходим!?
      =)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3147

      Питерский князь 19 сентября, 09:28

      Будет интересно, если Сочи в конце года со второго места выйдет.
      =)))

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