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    ⚽ РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат», «Крылья Советов» – «Ростов»

    Накануне, 18 сентября, стартовал восьмой тур чемпионата России.

    На субботу были запланированы три матча. Сначала «Уфа» дома сыграла с «Химками» (3:2), затем в Самаре встретились «Крылья Советов» и «Ростов» (4:2), а закрыли игровой день «Ахмат» и «Краснодар» (0:2).

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Нижний Новгород – Арсенал (Тула)

    19 сентября, 16:30 мск

    Сочи – Динамо (Москва)

    19 сентября, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)

    20 сентября, 16:30 мск

    Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)

    20 сентября, 18:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)

    20 сентября, 19:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа – Химки – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Глушаков, 44; 1:1 – Агаларов, 52; 2:1 – Камилов, 62; 3:1 – Агаларов, 82; 3:2 – Глушаков, 90+1 (с пенальти).

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Комличенко, 23; 1:1 – Баштуш, 44 (в свои ворота); 2:1 – Бегич, 50; 3:1 – Глушенков, 58; 3:2 – Глебов, 69; 4:2 – Сарвели, 90+2.

    Ахмат (Грозный) – Краснодар – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кабелла, 41; 0:2 – Ильин, 44.

    Удаления: Нижич, 66 (вторая ж.к.) – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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