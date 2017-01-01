⚽ РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат», «Крылья Советов» – «Ростов»

Накануне, 18 сентября, стартовал восьмой тур чемпионата России.
На субботу были запланированы три матча. Сначала «Уфа» дома сыграла с «Химками» (3:2), затем в Самаре встретились «Крылья Советов» и «Ростов» (4:2), а закрыли игровой день «Ахмат» и «Краснодар» (0:2).
Россия. РПЛ. 8-й тур
Нижний Новгород – Арсенал (Тула)
19 сентября, 16:30 мск
19 сентября, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)
20 сентября, 16:30 мск
Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)
20 сентября, 18:30 мск
ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)
20 сентября, 19:30 мск
Голы: 0:1 – Глушаков, 44; 1:1 – Агаларов, 52; 2:1 – Камилов, 62; 3:1 – Агаларов, 82; 3:2 – Глушаков, 90+1 (с пенальти).
Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Комличенко, 23; 1:1 – Баштуш, 44 (в свои ворота); 2:1 – Бегич, 50; 3:1 – Глушенков, 58; 3:2 – Глебов, 69; 4:2 – Сарвели, 90+2.
Ахмат (Грозный) – Краснодар – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Кабелла, 41; 0:2 – Ильин, 44.
Удаления: Нижич, 66 (вторая ж.к.) – нет.