Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    «Янг Бойз» одержал вторую победу на групповом этапе ЛЧ. Обе – над командами Роналду

    «Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Клуб из Швейцарии одержал вторую победу на групповом этапе Лиги чемпионов в истории. Первая была добыта в сезоне-2018/19 – тогда в 6-м туре был обыгран «Ювентус» (2:1).

    Тогда за туринский клуб выступал Криштиану Роналду. Сейчас они играет за «Манчестер Юнайтед».

    • «Янг Бойз» забил победный гол на 95-й минуте после ошибки Лингарда.
    • «МЮ» играл в меньшинстве с 35-й минуты после удаления Аарона Ван-Биссаки.
    • Английский клуб нанес всего два удара по воротам «Янг Бойз». Оба раза бил Роналду.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89381
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru