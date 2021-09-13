Драйер забил за «Рубин» пяткой спустя три минуты после дебюта

«Рубин» принимает «Урал» в матче 7-го тура РПЛ (2:0, первый тайм).

Казанцы вышли вперед уже на 3-й минуте. С передачи Хвичи в дебютном матче за клуб отличился Андерс Драйер. Он нанес голевой удар пяткой первым касанием в матче.

Футболист куплен за 6 миллионов евро у «Мидтьюлланда».

Драйер выступал за датский клуб с января 2020 года.

Он забил 18 голов и сделал 22 ассиста в 70 матчах.