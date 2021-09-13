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    Драйер забил за «Рубин» пяткой спустя три минуты после дебюта

    «Рубин» принимает «Урал» в матче 7-го тура РПЛ (2:0, первый тайм).

    Казанцы вышли вперед уже на 3-й минуте. С передачи Хвичи в дебютном матче за клуб отличился Андерс Драйер. Он нанес голевой удар пяткой первым касанием в матче.

    • Футболист куплен за 6 миллионов евро у «Мидтьюлланда».
    • Драйер выступал за датский клуб с января 2020 года.
    • Он забил 18 голов и сделал 22 ассиста в 70 матчах.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      jora_lok 6 минут назад

      хвича по воротам бил

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      Рейтинг: +4897

      maygli 10 минут назад

      Действительно красивый гол.

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