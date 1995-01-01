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    Главные новости дня. «Нижний Новгород» обыграл «Динамо», Гончаренко возглавит европейскую команду

    «Динамо» проиграло «Нижнему Новгороду», ведя в счете до 75-й минуты. На 89-й Н'Жи не забил пенальти.

    Чалов принес ЦСКА ничью в матче с «Арсеналом». «Сочи» благодаря голу Нобоа победил «Уфу» и поднялся на второе место.

    Моуринью провел 1000-й матч в тренерской карьере.

    Аршавин: «Может ли «Сочи» выиграть РПЛ? Нет, конечно. Своего брата все равно пропустят вперед».

    21-летний Агаларов забил «Сочи». Это его шестой гол в РПЛ.

    Мухин пропустит матч со «Спартаком».

    Тебас: «Уход Месси из «Барселоны» можно было предотвратить. Дело не в экономике».

    Дворкович: «Специалисты сказали Путину, что отмена лимита преждевременна. Значит, преждевременна».

    Глеб: «Гончаренко возглавит европейскую команду».

    Роналду установил рекорд АПЛ по промежутку между двумя матчами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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