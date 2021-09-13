Главные новости дня. «Нижний Новгород» обыграл «Динамо», Гончаренко возглавит европейскую команду

«Динамо» проиграло «Нижнему Новгороду», ведя в счете до 75-й минуты. На 89-й Н'Жи не забил пенальти.

Чалов принес ЦСКА ничью в матче с «Арсеналом». «Сочи» благодаря голу Нобоа победил «Уфу» и поднялся на второе место.

Моуринью провел 1000-й матч в тренерской карьере.

Аршавин: «Может ли «Сочи» выиграть РПЛ? Нет, конечно. Своего брата все равно пропустят вперед».

21-летний Агаларов забил «Сочи». Это его шестой гол в РПЛ.

Мухин пропустит матч со «Спартаком».

Тебас: «Уход Месси из «Барселоны» можно было предотвратить. Дело не в экономике».

Дворкович: «Специалисты сказали Путину, что отмена лимита преждевременна. Значит, преждевременна».

Глеб: «Гончаренко возглавит европейскую команду».

Роналду установил рекорд АПЛ по промежутку между двумя матчами.