Главные новости дня. Роналду сделал дубль в первом матче после возвращения в АПЛ, Онопко устроил потасовку на Кубке Легенд

«ПСЖ» сообщил о новой травме Рамоса.

«Севилья» хочет бесплатно подписать Азмуна.

Онопко устроил потасовку в матче Кубка Легенд с Турцией.

«СЭ»: Караваев не сыграет с «Ахматом» и «Челси» из-за травмы, полученной в сборной.

Роналду сделал дубль в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед».

Баннер фанатов «Спартака»: «Главный враг – дурная голова».

РПЛ. Гол Глушакова не спас «Химки» от поражения от «Спартака».

Витория: «Это нормально, что Мирзов ушел из «Спартака». Надо думать о лучшем для команды».

«Спартак» провел 900-й матч в чемпионате России.