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    Сборная России в 12-й раз выиграла Кубок Легенд. Погребняк – лучший бомбардир

    Завершился очередной розыгрыш Кубка Легенд, в котором участвуют бывшие профессиональные футболисты. В финальном матче сборная России оказалась сильнее сборной мировых звезд (13:8).

    Пента-трик в финале оформил Павел Погребняк. Он же стал лучшим бомбардиром турнира.

    У сборной звезд в финале забили Эстебан Камбьяссо, Хавьер Савиола, Георгиос Карагунис, Андрей Воронин.

    • Турнир проводится с 2009 года.
    • Сборная России выиграла турнир в 12-й раз.
    • Команды играют в зале в формате «5 полевых + вратарь», 2 тайма по 20 минут.

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    Источник: Бомбардир.ру

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