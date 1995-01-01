⚽ РПЛ. «Зенит», «Локомотив», «Спартак» добились домашних побед

Крылья последние матчи играют удачно. Тем не менее - уверенной победы Локомотиву. Бека -Бека и Керк в основе? Интересен результат. Дай бог - каши
не испортят своим маслом. Локомотив хорошо идет, хочется продолжить эту
историю.
Все уверены в уверенной победе Зенита. Как бы не букмеркерский мутнячок...
Ну а Спартак чем бы не закончился - берите валидолу на время матча.
Вчера, 11 сентября, стартовал седьмой тур российской Премьер-лиги.
В субботу состоялись три матча. Сначала «Локомотив» принял «Крылья Советов» (2:0), затем «Зенит» встретился с «Ахматом» (3:1), а закрыли игровой день «Спартак» и «Химки» (3:1).
Россия. РПЛ. 7-й тур
Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва)
12 сентября, 14:00 мск
12 сентября, 16:30 мск
Динамо (Москва) – Нижний Новгород
12 сентября, 19:00 мск
Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург)
13 сентября, 18:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар
13 сентября, 19:30 мск
Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Камано, 59; 2:0 – Камано, 80.
Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Вендел, 9; 2:0 – Ерохин, 33; 2:1 – Конате, 52; 3:1 – Малком, 83.
Спартак (Москва) – Химки – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Айртон, 25; 2:0 – Промес, 48; 3:0 – Понсе, 69; 3:1– Глушаков.