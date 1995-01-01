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    ⚽ РПЛ. «Зенит», «Локомотив», «Спартак» добились домашних побед

    Вчера, 11 сентября, стартовал седьмой тур российской Премьер-лиги.

    В субботу состоялись три матча. Сначала «Локомотив» принял «Крылья Советов» (2:0), затем «Зенит» встретился с «Ахматом» (3:1), а закрыли игровой день «Спартак» и «Химки» (3:1).

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва)

    12 сентября, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Уфа

    12 сентября, 16:30 мск

    Динамо (Москва) – Нижний Новгород

    12 сентября, 19:00 мск

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург)

    13 сентября, 18:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар

    13 сентября, 19:30 мск

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Камано, 59; 2:0 – Камано, 80.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вендел, 9; 2:0 – Ерохин, 33; 2:1 – Конате, 52; 3:1 – Малком, 83.

    Спартак (Москва) – Химки – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Айртон, 25; 2:0 – Промес, 48; 3:0 – Понсе, 69; 3:1– Глушаков.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 01:41
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1824

      Красногорск_Фан 13 часов назад

      Крылья последние матчи играют удачно. Тем не менее - уверенной победы Локомотиву. Бека -Бека и Керк в основе? Интересен результат. Дай бог - каши
      не испортят своим маслом. Локомотив хорошо идет, хочется продолжить эту
      историю.

      Все уверены в уверенной победе Зенита. Как бы не букмеркерский мутнячок...

      Ну а Спартак чем бы не закончился - берите валидолу на время матча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10347

      Литейный4 13 часов назад

      Химкам и Зениту разгромной победы. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1199

      Enter2006 13 часов назад

      Химкам - удачи! )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      Sviro 13 часов назад

      Ничейка с Локо будет приятным сюрпризом. Удачи, КрыСоветы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11878

      ilichkadr 13 часов назад

      Если Спартак и сегодня потеряет очки, то Рую будет трындец.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1824

      Красногорск_Фан > ilichkadr 13 часов назад

      Печально если не будет. Не для этой команды тренер.

      1
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      Рейтинг: +3052

      Питерский князь 13 часов назад

      Так все все знают, вперед Зенит и Химки!
      =))))

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