⚽ РПЛ. «Зенит», «Локомотив», «Спартак» добились домашних побед

Вчера, 11 сентября, стартовал седьмой тур российской Премьер-лиги.

В субботу состоялись три матча. Сначала «Локомотив» принял «Крылья Советов» (2:0), затем «Зенит» встретился с «Ахматом» (3:1), а закрыли игровой день «Спартак» и «Химки» (3:1).

Россия. РПЛ. 7-й тур

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва)

12 сентября, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Уфа

12 сентября, 16:30 мск

Динамо (Москва) – Нижний Новгород

12 сентября, 19:00 мск

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург)

13 сентября, 18:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар

13 сентября, 19:30 мск

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Камано, 59; 2:0 – Камано, 80.

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Вендел, 9; 2:0 – Ерохин, 33; 2:1 – Конате, 52; 3:1 – Малком, 83.

Спартак (Москва) – Химки – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Айртон, 25; 2:0 – Промес, 48; 3:0 – Понсе, 69; 3:1– Глушаков.

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