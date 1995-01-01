⚽ РПЛ. «Рубин» примет «Урал», «Ростов» сыграет с «Краснодаром»

Сегодня, 13 сентября, седьмой тур РПЛ завершится двумя матчами.

Сначала «Рубин» в Казани встретится с «Уралом», а закроют игровой день «Ростов» и «Краснодар».

Россия. РПЛ. 7-й тур

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург)

13 сентября, 18:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар

13 сентября, 19:30 мск

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Камано, 59; 2:0 – Камано, 80.

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Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Вендел, 9; 2:0 – Ерохин, 33; 2:1 – Конате, 52; 3:1 – Малком, 83.

Спартак (Москва) – Химки – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Айртон, 25; 2:0 – Промес, 48; 3:0 – Понсе, 69; 3:1– Глушаков.

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Дивеев, 5; 1:1 – Марков, 18; 2:1 – Новосельцев, 66; 2:2 – Чалов, 74.

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Уфа – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кассьера, 11; 2:0 – Нобоа, 35; 2:1 – Агаларов, 50; 3:1 – Жоаозиньо, 90+4.

Удаления: нет – Журавлев, 83.

Динамо (Москва) – Нижний Новгород – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Макаров, 13; 1:1 – Горбунов, 75; 1:2 – Калинский, 83.

Незабитые пенальти: Н'Жи, 89 – Сулейманов, 52.

Удаления: нет – Масоэро, 88.

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