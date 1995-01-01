⚽ РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Крыльями», «Зенит» примет «Ахмат», «Спартак» встретится с «Химками»

Крылья последние матчи играют удачно. Тем не менее - уверенной победы Локомотиву. Бека -Бека и Керк в основе? Интересен результат. Дай бог - каши
не испортят своим маслом. Локомотив хорошо идет, хочется продолжить эту
историю.
Все уверены в уверенной победе Зенита. Как бы не букмеркерский мутнячок...
Ну а Спартак чем бы не закончился - берите валидолу на время матча.
Сегодня, 11 сентября, стартует седьмой тур российской Премьер-лиги.
В субботу состоятся три матча. Сначала «Локомотив» примет «Крылья Советов», затем «Зенит» встретится с «Ахматом», а закроют игровой день «Спартак» и «Химки».
Россия. РПЛ. 7-й тур
Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара)
11 сентября, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный)
11 сентября, 16:30 мск
11 сентября, 19:00 мск
Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва)
12 сентября, 14:00 мск
12 сентября, 16:30 мск
Динамо (Москва) – Нижний Новгород
12 сентября, 19:00 мск
Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург)
13 сентября, 18:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар
13 сентября, 19:30 мск