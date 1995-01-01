⚽ РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Крыльями», «Зенит» примет «Ахмат», «Спартак» встретится с «Химками»

Сегодня, 11 сентября, стартует седьмой тур российской Премьер-лиги.

В субботу состоятся три матча. Сначала «Локомотив» примет «Крылья Советов», затем «Зенит» встретится с «Ахматом», а закроют игровой день «Спартак» и «Химки».

Россия. РПЛ. 7-й тур

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара)

11 сентября, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный)

11 сентября, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Химки

11 сентября, 19:00 мск

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва)

12 сентября, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Уфа

12 сентября, 16:30 мск

Динамо (Москва) – Нижний Новгород

12 сентября, 19:00 мск

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург)

13 сентября, 18:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар

13 сентября, 19:30 мск

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