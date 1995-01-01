⚽ РПЛ. «Динамо» примет «Нижний Новгород», ЦСКА сыграет с «Арсеналом»

Сегодня, 12 сентября, седьмой тур РПЛ продолжится тремя матчами.

Начнется программа дня в Туле, где «Арсенал» в дебютном после возвращения матче главного тренера Миодрага Божовича примет ЦСКА.

Затем «Сочи» и «Уфа» встретятся на олимпийском «Фиште».

«Динамо» на своем поле сыграет с «Нижним Новгородом», который тренирует экс-динамовец Александр Кержаков.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва)

12 сентября, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Уфа

12 сентября, 16:30 мск

Динамо (Москва) – Нижний Новгород

12 сентября, 19:00 мск

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург)

13 сентября, 18:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар

13 сентября, 19:30 мск

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Камано, 59; 2:0 – Камано, 80.

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Вендел, 9; 2:0 – Ерохин, 33; 2:1 – Конате, 52; 3:1 – Малком, 83.

Спартак (Москва) – Химки – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Айртон, 25; 2:0 – Промес, 48; 3:0 – Понсе, 69; 3:1– Глушаков.

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