Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. Путин – против отмены лимита, в Иркутске игроки избили арбитра

Главные новости дня. Путин – против отмены лимита, в Иркутске игроки избили арбитра

10 сентября 2021, 23:28
4

Дани Алвес отказался играть за «Сан-Паулу» из-за долга в 2 миллиона.

Титов: «Лимит убил целое поколение российских футболистов».

Жириновский: «Я отзываю закон о продаже пива на стадионе».

Глебов – о срыве перехода в «Спартак»: «Человеческие отношения выше. «Ростов» переживает не лучшее время».

РПЛ опубликовала календарь с 11 по 18-й туры. «Сочи» и «Спартак» закроют первую часть сезона 13 декабря.

«Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде». Путин выступил против отмены лимита.

В Иркутске футболисты избили судью во время матча. Арбитр потерял сознание.

Президент «Арсенала» Аджоев – о лимите: «Путин всe правильно сказал».

Агент Трабукки высмеял позицию Путина по лимиту, приведя в пример сборную Италии.

Metaratings: «Спартак» летом не стал покупать Самошникова из-за требований по зарплате.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ViktorMG1953
1631307446
Все команды за отмену лимита, а Путин против.
Ответить
Куарежма 31ру
1631315621
пока политики лезут в спорт,а спортсмены в политику делов не будет
Ответить
yorgenbarenz
1631340730
Лучший друг физкультурников?))Я с Путиным в этом вопросе солидарен.Вообще надо запретить иностранцам играть в наших клубах и сборной.Практика показала,что сборная наша совсем сдохла и клубы ничего не добились,кроме всяких мутных финансовых схем.Ещё бы Путин приказал сделать финансовую деятельность клубов прозрачной и подотчётной!Вот была бы умора!Эскортницы научились бы летать без самолётов....
Ответить
Главные новости
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
Все новости
Все новости
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
Игроки «Алании» едва не подрались со своими болельщиками
00:37
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
00:12
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
Вчера, 22:35
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Тренер «Малаги» после 0:4: «Судьи зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала»
Вчера, 21:53
1
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
Вчера, 21:33
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
Вчера, 21:04
1
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
Вчера, 20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
Вчера, 20:17
Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0
Вчера, 19:57
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+