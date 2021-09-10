Главные новости дня. Путин – против отмены лимита, в Иркутске игроки избили арбитра

Дани Алвес отказался играть за «Сан-Паулу» из-за долга в 2 миллиона.

Титов: «Лимит убил целое поколение российских футболистов».

Жириновский: «Я отзываю закон о продаже пива на стадионе».

Глебов – о срыве перехода в «Спартак»: «Человеческие отношения выше. «Ростов» переживает не лучшее время».

РПЛ опубликовала календарь с 11 по 18-й туры. «Сочи» и «Спартак» закроют первую часть сезона 13 декабря.

«Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде». Путин выступил против отмены лимита.

В Иркутске футболисты избили судью во время матча. Арбитр потерял сознание.

Президент «Арсенала» Аджоев – о лимите: «Путин всe правильно сказал».

Агент Трабукки высмеял позицию Путина по лимиту, приведя в пример сборную Италии.

Metaratings: «Спартак» летом не стал покупать Самошникова из-за требований по зарплате.