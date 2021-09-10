Матыцин – об отмене лимита: «Пока нет окончательно сформировавшейся позиции»

Министр спорта РФ Олег Матыцин дал понять, что вопрос об изменениях лимита на легионеров в российском футболе еще окончательно не решен.

«Высказался ли я против полной отмены лимита? Нет, вы неправильно поняли. Пока нет окончательно сформировавшейся позиции – мы находимся в диалоге с РФС и спортивным сообществом.

Допускаю ли я полную отмену? Еще раз повторяю: я ничего не допускаю. Как закончится диалог и был проведен анализ вопроса, будем выдвигать конкретные предложения», – сказал Матыцин.