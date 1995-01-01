Матыцин – об отмене лимита: «Пока нет окончательно сформировавшейся позиции»

"Пока нет окончательно сформировавшейся позиции"
Как это нет - у сборной вполне сформировалась коленно-локтевая позиция из-за ваших безконечных чиновничьих согласований и боязни брать ответственность.
Министр спорта РФ Олег Матыцин дал понять, что вопрос об изменениях лимита на легионеров в российском футболе еще окончательно не решен.
«Высказался ли я против полной отмены лимита? Нет, вы неправильно поняли. Пока нет окончательно сформировавшейся позиции – мы находимся в диалоге с РФС и спортивным сообществом.
Допускаю ли я полную отмену? Еще раз повторяю: я ничего не допускаю. Как закончится диалог и был проведен анализ вопроса, будем выдвигать конкретные предложения», – сказал Матыцин.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.