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    Матыцин – об отмене лимита: «Пока нет окончательно сформировавшейся позиции»

    Министр спорта РФ Олег Матыцин дал понять, что вопрос об изменениях лимита на легионеров в российском футболе еще окончательно не решен.

    «Высказался ли я против полной отмены лимита? Нет, вы неправильно поняли. Пока нет окончательно сформировавшейся позиции – мы находимся в диалоге с РФС и спортивным сообществом.

    Допускаю ли я полную отмену? Еще раз повторяю: я ничего не допускаю. Как закончится диалог и был проведен анализ вопроса, будем выдвигать конкретные предложения», – сказал Матыцин.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9979

      NewLife 21 минуту назад

      "Пока нет окончательно сформировавшейся позиции"
      Как это нет - у сборной вполне сформировалась коленно-локтевая позиция из-за ваших безконечных чиновничьих согласований и боязни брать ответственность.

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      Рейтинг: +7608

      Alekxei Z. 1 час назад

      Решалы , мать вашу.
      Ждёте что нулевой скажет , а ему не до вас , там выборы да и в тайге надо с шаманами перетереть.
      Не до вас кормильцу.

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