Главные новости дня. Хиддинк завершил карьеру, РПЛ проведет тендер по телеправам

«Милан» и «Рома» заинтересованы в бесплатном подписании Азмуна

Самолет сборной Германии совершил аварийную посадку

«Тобол» подтвердил информацию о положительной допинг-пробе Валиуллина

Кокорин: «Я очень хочу играть, готов быть даже защитником»

Гендиректор «Рубина»: «Все клубы РПЛ выступили за отмену лимита»

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Семак – о недопуске Малкома, Клаудиньо и Барриоса на матч с «Челси»: «Абсолютно абсурдная ситуация»

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Правление РФС отказалось от предложения «Матч ТВ». Лига проведет тендер на медиаправа

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