Главные новости дня. Малком и Клаудиньо не сыграют с «Ахматом» и «Челси», Шапи перешел в «Гиресунспор»

Карпин: «Собираюсь поехать в лес».
Миранчук – после победы над Мальтой: «Все круто».
Джикия – журналистам: «Много негатива и ерунды от вас, поэтому перестал общаться. Чуть добрее будете – тогда будем общаться».
Канделаки покинула должность генерального продюсера «Матч ТВ».
«РБ-Спорт»: Кокорин не собирается уходить из «Фиорентины». Клуб настаивает на аренде в Турцию.
«Р-Спорт»: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо сыграть с «Ахматом» и «Челси».
«Краснодар» отдал Шапи в аренду турецкому «Гиресунспору».
ФИФА удовлетворила просьбу CBF и запретила 8 бразильцам из 5 клубов АПЛ играть в течение 5 дней.
Сайманов: «По Хвиче не было предложений даже на рубль».
Инфантино: «В международном календаре слишком много бесполезных игр».
Источник: Бомбардир.ру