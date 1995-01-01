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    Главные новости дня. Малком и Клаудиньо не сыграют с «Ахматом» и «Челси», Шапи перешел в «Гиресунспор»

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    Джикия – журналистам: «Много негатива и ерунды от вас, поэтому перестал общаться. Чуть добрее будете – тогда будем общаться».

    Канделаки покинула должность генерального продюсера «Матч ТВ».

    «РБ-Спорт»: Кокорин не собирается уходить из «Фиорентины». Клуб настаивает на аренде в Турцию.

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    Источник: Бомбардир.ру

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