Главные новости дня. Малком и Клаудиньо не сыграют с «Ахматом» и «Челси», Шапи перешел в «Гиресунспор»

Карпин: «Собираюсь поехать в лес».

Миранчук – после победы над Мальтой: «Все круто».

Джикия – журналистам: «Много негатива и ерунды от вас, поэтому перестал общаться. Чуть добрее будете – тогда будем общаться».

Канделаки покинула должность генерального продюсера «Матч ТВ».

«РБ-Спорт»: Кокорин не собирается уходить из «Фиорентины». Клуб настаивает на аренде в Турцию.

«Р-Спорт»: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо сыграть с «Ахматом» и «Челси».

«Краснодар» отдал Шапи в аренду турецкому «Гиресунспору».

ФИФА удовлетворила просьбу CBF и запретила 8 бразильцам из 5 клубов АПЛ играть в течение 5 дней.

Сайманов: «По Хвиче не было предложений даже на рубль».

Инфантино: «В международном календаре слишком много бесполезных игр».