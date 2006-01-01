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    Карпин – после победы над Мальтой: «Собираюсь поехать в лес»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты (2:0) подтвердил, что вскоре отправится в лес. Там он будет отдыхать.

    «Чувствую ли опустошение? Пока не понимаю чувств, потом, может, пойму свое состояние. Пока еще на иголках. Поехать в лес собираюсь.

    Поеду ли в тайгу? Не знаю, но в России лесов много, найдем, куда выбраться», – сказал Карпин.

    • В тайге последние несколько дней провел президент России Владимир Путин.
    • Россия идет в отборочной группе 2-й.
    • В 3 матчах при Карпине Россия ни разу не пропустила.

    Карпин – об эмоциях от работы в сборной: «Нужно будет уехать в лес, выключить телефон и пропасть на три дня»

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 08:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1868

      kvm 1 минуту назад

      тайга занята ВВП и Шойгу...

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