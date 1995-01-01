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    Главные новости дня. Россия победила Мальту, Мирзов вернулся в «Химки»

    Отбор ЧМ-2022. Россия обыграла Мальту со счетом 2:0, но опустилась на второе место в группе.

    Судья не засчитал гол Осипенко в ворота Мальты. Россия могла стать лидером группы.

    «Спартак» объявил о возвращении Мирзова в «Химки» на правах аренды.

    «Чемпионат»: Шапи продлил контракт с «Краснодаром» до 2024 года перед уходом в аренду. Он может перейти в «Гиресунспор».

    CBF подала жалобу на «Зенит» в ФИФА. В Бразилии ждут, что Малком и Клаудиньо пропустят матчи с «Ахматом» и «Челси».

    «Это ненормально». Малком отреагировал на возможный недопуск на матч ЛЧ с «Челси».

    Eurostavka: переход Глебова из «Ростова» в «Спартак» сорвался.

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    Источник: Бомбардир.ру

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