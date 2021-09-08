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  • Главные новости дня. Россия победила Мальту, Мирзов вернулся в «Химки»

Главные новости дня. Россия победила Мальту, Мирзов вернулся в «Химки»

8 сентября 2021, 02:41

Отбор ЧМ-2022. Россия обыграла Мальту со счетом 2:0, но опустилась на второе место в группе.

Судья не засчитал гол Осипенко в ворота Мальты. Россия могла стать лидером группы.

«Спартак» объявил о возвращении Мирзова в «Химки» на правах аренды.

«Чемпионат»: Шапи продлил контракт с «Краснодаром» до 2024 года перед уходом в аренду. Он может перейти в «Гиресунспор».

CBF подала жалобу на «Зенит» в ФИФА. В Бразилии ждут, что Малком и Клаудиньо пропустят матчи с «Ахматом» и «Челси».

«Это ненормально». Малком отреагировал на возможный недопуск на матч ЛЧ с «Челси».

Eurostavka: переход Глебова из «Ростова» в «Спартак» сорвался.

Кофрие – о переходе в «Спартак»: «Это трансфер всей моей жизни».

Антон Миранчук может пропустить от 2 до 6 месяцев.

TVI24: «Зенит» предложил «Бенфике» 30 миллионов за Рафу Силву.

Источник: Бомбардир.ру
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