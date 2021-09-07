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    «Продлили контракты с лидерами, укрепили оборону». В «Спартаке» подвели итоги трансферного окна

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил работу клуба в летнее трансферное окно.

    «Рую не купили Вандерсона, которого он якобы просил? Бред. Хорошо помню разговор с Поповым на тему Вандерсона. Нам тогда отказались продавать первых двух игроков из шорт-листа, который готовили полгода. Я спросил у Димы: а как так получилось? Это же твой список.

    Он ответил: невероятно, но снаряд дважды попал в ту же воронку. Тогда я сказал: покупай Вандерсона, он как раз шел третьим номером. Попов ответил: по Вандерсону у нас с тренером появились сомнения. После чего предложил кандидатуру Монтиэля. Ну а что было дальше, вы сами знаете.

    В итоге мы провели сложную кампанию в отсутствие спортивного директора, ушедшего в разгар этой кампании. Продлили контракты с лидерами, приложили массу усилий чтобы удержать Жиго, трудоустроили Педро Рошу, Урунова и Крала, укрепили линию обороны бельгийцем Кофрие, которого можно использовать на разных позициях — при том что, опять же, сохранили Жиго.

    В общем истории, что кто-то специально не купил игрока под Руя, просто-напросто высосаны из пальца», – сказал Мележиков.

    • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
    • В апреле 2022 года клубу исполнится 100 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:22
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4727

      Дядя Серёжа 22 минуты назад

      Давайте играть ужо... а то и выигрывать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8033

      САДЫЧОК 30 минут назад

      Он же профан в футболе !!! Как , такое чудо держат , в Спартаке ?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1740

      Красногорск_Фан 52 минуты назад

      Вспоминаю бородатый анекдот . Детей рассматривают в роддоме. о..тянет ручки к барану, будет музыкантом. о..тянет ручки к пистолетику, будет военным. А этот - определенно руководителем! Почему?? Круто обосрался, но голову высоко и гордо держит

      5
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      Рейтинг: +1556

      lek! 1 час назад

      Не пойму Спартак , вроде все есть инфраструктура , деньги , но управляют слабоумные люди . В любой другой стране из этого клуба сделали бы хороший клуб.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24844

      Боцман59rus 1 час назад

      - вот лицезреем и слушаем таких клоунов, возникает вопрос, откуда взяться футболу, в этом шапито?

      4
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      Рейтинг: +9920

      NewLife 1 час назад

      Семейному подряду все до жопы кроме собственных комплексов. Оскандалились и все провалили. Команда ничуть не усилилась. Мележикова в отставку. Зареме запретить интернет. Федун, найди, наконец, покупателя и продай клуб, пока ты его полностью не угробил.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +6905

      Fusballer 1 час назад

      Укрепления мощные. Жду победы в чемпионате и ЛЕ.

      3
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      Рейтинг: +3024

      Kollljan > Fusballer 4 минуты назад

      Ну-ну...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20586

      vladimir-7 1 час назад

      Так всё таки, договорились, что столетие у спартака в 2022, а не в 2035г?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1680

      tarasofka 1 час назад

      просто оставлю это здесь))

      https://www.youtube.com/watch?v=eXRt8s9no-U

      2
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      ...
      Рейтинг: +7533

      "supermax" > tarasofka 1 час назад

      брысь, дежурка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7533

      "supermax" 1 час назад

      укрепили ли...

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      Рейтинг: +27451

      VVM1964 > "supermax" 1 час назад

      Да хоть не разбазарили что было )))

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      Рейтинг: +7533

      "supermax" > VVM1964 1 час назад

      тоже верно

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