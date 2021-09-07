Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Продлили контракты с лидерами, укрепили оборону». В «Спартаке» подвели итоги трансферного окна

«Продлили контракты с лидерами, укрепили оборону». В «Спартаке» подвели итоги трансферного окна

7 сентября 2021, 11:22
29

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил работу клуба в летнее трансферное окно.

«Рую не купили Вандерсона, которого он якобы просил? Бред. Хорошо помню разговор с Поповым на тему Вандерсона. Нам тогда отказались продавать первых двух игроков из шорт-листа, который готовили полгода. Я спросил у Димы: а как так получилось? Это же твой список.

Он ответил: невероятно, но снаряд дважды попал в ту же воронку. Тогда я сказал: покупай Вандерсона, он как раз шел третьим номером. Попов ответил: по Вандерсону у нас с тренером появились сомнения. После чего предложил кандидатуру Монтиэля. Ну а что было дальше, вы сами знаете.

В итоге мы провели сложную кампанию в отсутствие спортивного директора, ушедшего в разгар этой кампании. Продлили контракты с лидерами, приложили массу усилий чтобы удержать Жиго, трудоустроили Педро Рошу, Урунова и Крала, укрепили линию обороны бельгийцем Кофрие, которого можно использовать на разных позициях — при том что, опять же, сохранили Жиго.

В общем истории, что кто-то специально не купил игрока под Руя, просто-напросто высосаны из пальца», – сказал Мележиков.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • В апреле 2022 года клубу исполнится 100 лет.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1631003646
Укрепления мощные. Жду победы в чемпионате и ЛЕ.
Ответить
NewLife
1631003837
Семейному подряду все до жопы кроме собственных комплексов. Оскандалились и все провалили. Команда ничуть не усилилась. Мележикова в отставку. Зареме запретить интернет. Федун, найди, наконец, покупателя и продай клуб, пока ты его полностью не угробил.
Ответить
Боцман59rus
1631003844
- вот лицезреем и слушаем таких клоунов, возникает вопрос, откуда взяться футболу, в этом шапито?
Ответить
lek!
1631005287
Не пойму Спартак , вроде все есть инфраструктура , деньги , но управляют слабоумные люди . В любой другой стране из этого клуба сделали бы хороший клуб.
Ответить
Красногорск_Фан
1631006003
Вспоминаю бородатый анекдот . Детей рассматривают в роддоме. о..тянет ручки к барану, будет музыкантом. о..тянет ручки к пистолетику, будет военным. А этот - определенно руководителем! Почему?? Круто обосрался, но голову высоко и гордо держит
Ответить
filosof sparty
1631009311
За что нам, красно-белым, такое наказание из раза в раз!????????
Ответить
slavа0508
1631010124
Смешно ...только что становится грустно от такого цирка....
Ответить
oyabun
1631010882
Низкий поклон вам в пояс за столь "успешную" трансферную компанию, господа! То то Спартак всех "громит" в Чемпионате.. Надеюсь премии и бонусы пришли вовремя и в достаточных размерах?
Ответить
Hektor 84
1631012052
Сложилось впечатление будто Попов как и в первый заход начинал мутить свои тёмные делишки. Составлял пол года список. В итоге первые двое не продаются, а по третьему возникли сомнения с тренером. Возникает еще вопрос, а с кем вы этот список составляли? Об остальных кандидатах в списке вообще ни слова. И в итоге появляется какой то Монтиэль, я так понимаю клиент друзей агентов по отмыванию бабла на трансферах. Старая схема Попова по выдуриванию бабла с Федуна не сработала))) Так в свое время появился в команде Педро Роша, (хоть Попов тогда и не работал в Спартаке, но участие в трансфере принимал) и многие другие.
Ответить
alefreddy
1631012411
Селекция просто никакая а Жиго дорабатывает свой контракт какое тут удержание бред полный
Ответить
Главные новости
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
3
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
5
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Все новости
Все новости
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
152
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
Вчера, 17:20
5
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
Вчера, 17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
Вчера, 16:59
13
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
Вчера, 16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
Вчера, 16:38
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+