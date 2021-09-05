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  • Главные новости дня. Россия победила Кипр и возглавила группу, «Краснодар» намерен за 8 миллионов купить защитника Маркана

Главные новости дня. Россия победила Кипр и возглавила группу, «Краснодар» намерен за 8 миллионов купить защитника Маркана

5 сентября 2021, 00:24
1

Отбор ЧМ-2022. Хорватия минимально победила Словакию, оставив Россию лидером группы.

Британское правительство не разрешило Роналду избежать карантина.

«Краснодар» готов заплатить 8 миллионов за защитника «Галатасарая» Маркана.

«Спартак»: «Витория пользуется полной поддержкой руководства».

Ларссон: «У «Спартака» были предложения летом, но клуб решил меня не продавать».

Пресс-атташе сборной России перепутал фамилию Карпина.

Отбор ЧМ-2022. Россия благодаря двум ассистам Смолова победила в гостях Кипр и возглавила группу.

Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть».

Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала».

Отбор ЧМ-2022. Украина и Франция обменялись голами, для украинцев это пятая ничья подряд.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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alex1951
1630818082
Поскольку личного общения с Карпушей не имеем,то выскажу предположения (имхо),что: Либо Валера на 100% уверен,что команда проходит в Катар,то тогда игры в группе ,можно расценивать ,как спарринги ....Не надо надрываться ,не травмироваться,наигрывать состав.....и тихо -тихо ползти в финальную часть.. Ну и возможен другой вариант...Если он видит каждую игру ,как рещающий бой ,то и бороться надо за каждый мяч ,а не устраивать прогулки по полю....Надо ли говорить,что европейские команды,классом выше среднего ,именно так и относятся к играм ,то и есть профессионализм.... ps.Кстати,у Карпуши руки развязаны ,пусть берет с Европы лучшее ,тем более лучшие игроки сборной играют за бугром...
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