Главные новости дня. Россия победила Кипр и возглавила группу, «Краснодар» намерен за 8 миллионов купить защитника Маркана

Отбор ЧМ-2022. Хорватия минимально победила Словакию, оставив Россию лидером группы.

Британское правительство не разрешило Роналду избежать карантина.

«Краснодар» готов заплатить 8 миллионов за защитника «Галатасарая» Маркана.

«Спартак»: «Витория пользуется полной поддержкой руководства».

Ларссон: «У «Спартака» были предложения летом, но клуб решил меня не продавать».

Пресс-атташе сборной России перепутал фамилию Карпина.

Отбор ЧМ-2022. Россия благодаря двум ассистам Смолова победила в гостях Кипр и возглавила группу.

Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть».

Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала».

Отбор ЧМ-2022. Украина и Франция обменялись голами, для украинцев это пятая ничья подряд.