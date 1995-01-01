Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Главные новости дня. Россия победила Кипр и возглавила группу, «Краснодар» намерен за 8 миллионов купить защитника Маркана

    Отбор ЧМ-2022. Хорватия минимально победила Словакию, оставив Россию лидером группы.

    Британское правительство не разрешило Роналду избежать карантина.

    «Краснодар» готов заплатить 8 миллионов за защитника «Галатасарая» Маркана.

    «Спартак»: «Витория пользуется полной поддержкой руководства».

    Ларссон: «У «Спартака» были предложения летом, но клуб решил меня не продавать».

    Пресс-атташе сборной России перепутал фамилию Карпина.

    Отбор ЧМ-2022. Россия благодаря двум ассистам Смолова победила в гостях Кипр и возглавила группу.

    Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть».

    Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала».

    Отбор ЧМ-2022. Украина и Франция обменялись голами, для украинцев это пятая ничья подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89129
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67475
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru