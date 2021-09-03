Квоту посещения матча «Спартак» – «Химки» могут увеличить. Сейчас – три тысячи зрителей

Аргументированный отказ хрен получишь....
Чтоб быдло подчинялось....
«Спартак» опубликовал заявление по поводу продажи билетов на матч седьмого тура РПЛ против «Химок».
«На данный момент допустимая Роспотребнадзором максимальная вместимость стадиона остается прежней: мы будем ждать на трибунах до 3 000 болельщиков.
При этом в ближайшее время разрешенная вместимость может быть увеличена», – говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что «Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на матчи с «Химками» и «Легией» с 3 до 15 тысяч.
- Игра с «Химками» состоится ровно через неделю, 11 сентября.
- Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 19:00 мск.