Квоту посещения матча «Спартак» – «Химки» могут увеличить. Сейчас – три тысячи зрителей

«Спартак» опубликовал заявление по поводу продажи билетов на матч седьмого тура РПЛ против «Химок».

«На данный момент допустимая Роспотребнадзором максимальная вместимость стадиона остается прежней: мы будем ждать на трибунах до 3 000 болельщиков.

При этом в ближайшее время разрешенная вместимость может быть увеличена», – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на матчи с «Химками» и «Легией» с 3 до 15 тысяч.