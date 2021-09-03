Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Квоту посещения матча «Спартак» – «Химки» могут увеличить. Сейчас – три тысячи зрителей

    «Спартак» опубликовал заявление по поводу продажи билетов на матч седьмого тура РПЛ против «Химок».

    «На данный момент допустимая Роспотребнадзором максимальная вместимость стадиона остается прежней: мы будем ждать на трибунах до 3 000 болельщиков.

    При этом в ближайшее время разрешенная вместимость может быть увеличена», – говорится в заявлении клуба.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на матчи с «Химками» и «Легией» с 3 до 15 тысяч.

    • Игра с «Химками» состоится ровно через неделю, 11 сентября.
    • Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 19:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:20
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51292

      portero 20 минут назад

      Аргументированный отказ хрен получишь....
      Чтоб быдло подчинялось....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7563

      playsh 1 час назад

      Ну да,в зрителях это ничего,но если перевести в Евро и поблагодарить Роспотреб...,то получится совсем даже не плохо...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89129
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67475
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru