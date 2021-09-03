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Главные новости дня. Россия сыграет с Кипром без Фернандеса и Ионова, Божович вернулся в «Арсенал»

3 сентября 2021, 23:45

Россия полетела на матч с Кипром без Фернандеса и Ионова.

Азмун: «Были предложения от «Тоттенхэма», «Лиона», «Байера» и «Ромы», но «Зенит» их отклонил».

Братья Миранчуки отказались от перехода в «МЮ» перед ЧМ-2018.

Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по голам за сборную.

Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Божовича.

Eurostavka: ЦСКА усилится полузащитником «Милана» Кастильехо.

Захарян: «Перейти в «Зенит»? Нет, я хочу в Европу».

«Локомотиву» запретили регистрировать новичков из-за задолженности перед Кверквелией.

Манджукич объявил о завершении карьеры в 35 лет.

Отец Марадишвили: «Конечно, в «Локомотиве» Константин будет зарабатывать больше, чем в ЦСКА».

Источник: Бомбардир.ру
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