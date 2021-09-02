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    Матыцин – о допуске болельщиков на стадионы: «Все ограничения будут сняты, когда дождемся максимальной вакцинации»

    Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об ограничениях по количеству зрителей на российских стадионах.

    «Мы стремимся к тому, чтобы доступ на стадионы был максимально расширен. Буквально на пути сюда я беседовал с (главой Роспотребнадзора) Анной Поповой. Ее позиция заключается в том, что как только мы дождемся максимальной вакцинации людей, естественно все ограничения будут сняты и вопрос будет состоять только в том, каким образом осуществлять контроль доступа на стадионы.

    Наша позиция соответствующая. Здесь должно быть разумное начало. Абсолютно согласен, что подход должен быть единый. Принципы коммуникации не зависят от того, концерт это, спортивное мероприятие или какое-то иное массовое событие.

    На вчерашнем матче сборной России был продемонстрирован очень конструктивный подход Роспотребнадзора по количеству людей. Я так понимаю, что этот подход сработал.

    На форуме в Казани мы планируем обсуждать с представителями спортивных федераций вопрос с доступом людей и мотивированием людей проходить вакцинацию, чтобы снять риски заболевания.

    Мы понимаем интерес людей к просмотру спортивных событий, но и должны помнить, что опасность все еще сохраняется. Роспотребнадзор предлагает четкие правила: максимальная вакцинация и доступ на арены по QR-коду«, – сказал Матыцин.

    Матыцин: «Лимит на легионеров в РПЛ должен быть обязательно»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1021

      Enter2006 38 минут назад

      Олег Матыцин, вколи себе в задницу все вакцины которые есть, и будь счастлив. Или почитай конституцию РФ, вас сажать нужно!

      1
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      Рейтинг: +902

      ab15488 1 час назад

      Каким образом? Если вакцинация не избавляет ни от необходимости носить маски ни от других ограничений?

      0
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      Рейтинг: +7562

      Alekxei Z. 1 час назад

      Хватит уже лицемерить !!!
      А почему вам не пускать на стадионы привитых ?
      Грёбанная страна , где всё для людей.

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      Рейтинг: +16614

      derrik2000 1 час назад

      На месте Матыцина, я бы пошёл дальше: "Когда будет 100-процентная вакцинация, тогда и отменим лимит на легионеров!"
      )))

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