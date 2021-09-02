Матыцин – о допуске болельщиков на стадионы: «Все ограничения будут сняты, когда дождемся максимальной вакцинации»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об ограничениях по количеству зрителей на российских стадионах.

«Мы стремимся к тому, чтобы доступ на стадионы был максимально расширен. Буквально на пути сюда я беседовал с (главой Роспотребнадзора) Анной Поповой. Ее позиция заключается в том, что как только мы дождемся максимальной вакцинации людей, естественно все ограничения будут сняты и вопрос будет состоять только в том, каким образом осуществлять контроль доступа на стадионы.

Наша позиция соответствующая. Здесь должно быть разумное начало. Абсолютно согласен, что подход должен быть единый. Принципы коммуникации не зависят от того, концерт это, спортивное мероприятие или какое-то иное массовое событие.

На вчерашнем матче сборной России был продемонстрирован очень конструктивный подход Роспотребнадзора по количеству людей. Я так понимаю, что этот подход сработал.

На форуме в Казани мы планируем обсуждать с представителями спортивных федераций вопрос с доступом людей и мотивированием людей проходить вакцинацию, чтобы снять риски заболевания.

Мы понимаем интерес людей к просмотру спортивных событий, но и должны помнить, что опасность все еще сохраняется. Роспотребнадзор предлагает четкие правила: максимальная вакцинация и доступ на арены по QR-коду«, – сказал Матыцин.

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