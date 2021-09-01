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    Роналду во время матча с Ирландией ударил соперника по лицу

    В эти минуты проходит матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Португалии и Ирландии. В первом тайме нападающий португальцев Криштиану Роналду нанес удар по лицу защитника соперника Дары О’Ши.

    Это была реакция Роналду на то что защитник откинул мяч перед пенальти. Португалец бил его на 15-й минуте и не реализовал.

    • Роналду не хватает 1 гола, чтобы стать единоличным лучшим бомбардиром в истории на уровне сборных.
    • 22-летний О’Ши выступает в Чемпионшипе за «Вест Бромвич».
    • Португалия в случае ничьей сохранит лидерство в группе.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2021 23:21
    Комментарии12
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      Рейтинг: +728

      aubergine 3 минуты назад

      Это лицо?!? Посмотришь на такие петушиные фокусы и сто раз подумаешь, прежде чем сына в футбол отдавать.

      1
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      Рейтинг: +372

      прабабушка краба 11 минут назад

      бомбардир, в какую же гниль ты превратился...

      0
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      Рейтинг: +543

      сутулая собака и лисы 14 минут назад

      вот лучший пример мерзкого и чмошного поступка (намеренный удар по голове).
      www.youtube.com/watch?v=-nTodi3T858

      а Рон ткнул в лечо, при том за довольно неприятную провокацию.

      0
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      Рейтинг: +1316

      Psih86 14 минут назад

      По лицу :))) Надо было подсрачника дать, чтобы херней не занимался, ещё и упал. Я представляю как такого недомужика дома баба гоняет.

      3
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      Рейтинг: +27399

      VVM1964 15 минут назад

      Ау - какое лицо , если симулянт схватился за лицо , после толчка в плечо , то это еще не удар в лицо !

      2
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      Рейтинг: +1703

      Красногорск_Фан 20 минут назад

      боюсь что это единственное чем он запомнится мировому футболу. Какой то там куй которому втащил Роналду в день установки мирового рекорда

      3
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      Рейтинг: +9856

      NewLife 22 минуты назад

      Правильно сделал !

      2
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      Рейтинг: +472

      Alejandrrro 26 минут назад

      Если у автора этой новости лицо на месте плеча, то на месте лица понятно что

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      Рейтинг: +51212

      portero 28 минут назад

      по плечу, по лицу я и не заметил...

      3
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      Рейтинг: +4149

      AtticusFinch 28 минут назад

      У него что лицо на плече?вы хоть бы посмотрели видео, прежде чем херню в заголовке писать....

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