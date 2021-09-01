Роналду во время матча с Ирландией ударил соперника по лицу

В эти минуты проходит матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Португалии и Ирландии. В первом тайме нападающий португальцев Криштиану Роналду нанес удар по лицу защитника соперника Дары О’Ши.

Это была реакция Роналду на то что защитник откинул мяч перед пенальти. Португалец бил его на 15-й минуте и не реализовал.

Роналду не хватает 1 гола, чтобы стать единоличным лучшим бомбардиром в истории на уровне сборных.

22-летний О’Ши выступает в Чемпионшипе за «Вест Бромвич».

Португалия в случае ничьей сохранит лидерство в группе.