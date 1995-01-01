Отбор ЧМ-2022. Россия в «Лужниках» сыграет с Хорватией

Надежды мало, но очень хочется чтобы наша сборная победила! Удачи!!!
Сегодня состоится матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.
Это первая игра российской команды под руководством главного тренера Валерия Карпина. Он сменил после Евро-2020 Станислава Черчесова.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 21:45 мск.
- Хорватия и Россия делят первую строчку в группе H. У них по 6 очков.
- Предыдущий матч команд прошел на ЧМ-2018. Тогда хорваты победили по пенальти и вышли в полуфинал.