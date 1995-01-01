Отбор ЧМ-2022. Россия в «Лужниках» сыграет с Хорватией

Сегодня состоится матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

Это первая игра российской команды под руководством главного тренера Валерия Карпина. Он сменил после Евро-2020 Станислава Черчесова.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 21:45 мск.