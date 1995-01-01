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    Отбор ЧМ-2022. Россия в «Лужниках» сыграет с Хорватией

    Сегодня состоится матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

    Это первая игра российской команды под руководством главного тренера Валерия Карпина. Он сменил после Евро-2020 Станислава Черчесова.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 21:45 мск.

    • Хорватия и Россия делят первую строчку в группе H. У них по 6 очков.
    • Предыдущий матч команд прошел на ЧМ-2018. Тогда хорваты победили по пенальти и вышли в полуфинал.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4542

      Виталий Орехов 46 минут назад

      Надежды мало, но очень хочется чтобы наша сборная победила! Удачи!!!

      1
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      Рейтинг: +7284

      Сильвербой 1 час назад

      2-0 будет! Россия выиграет, скоро же выборы, правящая партия не может допустить другого результата!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +164

      Edward52 2 часа назад

      Скорее всего проиграют 1:3 если Дюпин спасет пару раз.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6836

      Fusballer > Edward52 1 час назад

      Может и Песьяков.

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