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    Главные новости дня. Влашич и Крал перешли в «Вест Хэм», Камавинга – в «Реал»

    Sport.es: «Атлетико» арендует Гризманна у «Барселоны» с обязательным выкупом за 40 миллионов.

    «Вест Хэм» объявил об аренде Крала с правом выкупа.

    Sky Sports: «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 220 миллионов. Мадридцы вышли из переговоров.

    «Реал» объявил о переходе Камавинга. Контракт – до 2027 года.

    Генеральный директор «Спартака»: «Вели переговоры с возрастным статусным игроком. Если назову фамилию, вы просто охните».

    «Чемпионат»: «Зенит» хочет продлить контракт с Дзюбой.

    Sport24:«Спартак» провел предварительные переговоры с Черчесовым. Тренер опроверг информацию.

    Клубы РПЛ поддержат реформу лиги, если «Матч ТВ» увеличит ТВ-контракт до 175 миллионов в год.

    Официально: Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм».

    «МЮ» подписал контракт с Роналду по схеме «2+1». «Ювентус» продал форварда за 15+8 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      lihachevsabin 11 минут назад

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