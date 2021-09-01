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  • Главные новости дня. Влашич и Крал перешли в «Вест Хэм», Камавинга – в «Реал»

Главные новости дня. Влашич и Крал перешли в «Вест Хэм», Камавинга – в «Реал»

1 сентября 2021, 01:16
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Sport.es: «Атлетико» арендует Гризманна у «Барселоны» с обязательным выкупом за 40 миллионов.

«Вест Хэм» объявил об аренде Крала с правом выкупа.

Sky Sports: «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 220 миллионов. Мадридцы вышли из переговоров.

«Реал» объявил о переходе Камавинга. Контракт – до 2027 года.

Генеральный директор «Спартака»: «Вели переговоры с возрастным статусным игроком. Если назову фамилию, вы просто охните».

«Чемпионат»: «Зенит» хочет продлить контракт с Дзюбой.

Sport24:«Спартак» провел предварительные переговоры с Черчесовым. Тренер опроверг информацию.

Клубы РПЛ поддержат реформу лиги, если «Матч ТВ» увеличит ТВ-контракт до 175 миллионов в год.

Официально: Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм».

«МЮ» подписал контракт с Роналду по схеме «2+1». «Ювентус» продал форварда за 15+8 миллионов.

Источник: Бомбардир.ру
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