Главные новости дня. Влашич и Крал перешли в «Вест Хэм», Камавинга – в «Реал»

Sport.es: «Атлетико» арендует Гризманна у «Барселоны» с обязательным выкупом за 40 миллионов.
«Вест Хэм» объявил об аренде Крала с правом выкупа.
Sky Sports: «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 220 миллионов. Мадридцы вышли из переговоров.
«Реал» объявил о переходе Камавинга. Контракт – до 2027 года.
Генеральный директор «Спартака»: «Вели переговоры с возрастным статусным игроком. Если назову фамилию, вы просто охните».
«Чемпионат»: «Зенит» хочет продлить контракт с Дзюбой.
Sport24:«Спартак» провел предварительные переговоры с Черчесовым. Тренер опроверг информацию.
Клубы РПЛ поддержат реформу лиги, если «Матч ТВ» увеличит ТВ-контракт до 175 миллионов в год.
Официально: Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм».
«МЮ» подписал контракт с Роналду по схеме «2+1». «Ювентус» продал форварда за 15+8 миллионов.