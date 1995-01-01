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    «Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем» в группе ЛЕ, «Спартак» – с «Наполи», «Лестером» и «Легией»

    В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22.

    Группа A

    «Лион»

    «Рейнджерс»

    «Спарта»

    «Брондбю»

    Группа B

    «Монако»

    ПСВ

    «Реал Сосьедад»

    «Штурм»

    Группа C

    «Наполи»

    «Лестер»

    «Спартак»

    «Легия»

    Группа D

    «Олимпиакос»

    «Айнтрахт»

    «Фенербахче»

    Группа E

    «Лацио»

    «Локомотив»

    «Марсель»

    «Галатасарай»

    Группа F

    «Брага»

    «Црвена Звезда»

    «Лудогорец»

    «Мидтьюлланд»

    Группа G

    «Байер»

    «Селтик»

    «Бетис»

    «Ференцварош»

    Группа H

    «Динамо» Загреб

    «Генк»

    «Вест Хэм»

    «Рапид»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1612

      Красногорск_Фан 25 секунд назад

      У Локомотива хорошая "играбельная" группа, ровная, без грандов. Спартак в его нынешнем положении лучше если пока ни с кем в Европе играть не будет. Особенно с победителем Кубка АПЛ, проигравшим суперкубок только по пенальти.

      0
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      Рейтинг: +583

      ПалкоВводецъ 1 минуту назад

      Ну свинухам повезло. Антирекорд обновят. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +2202

      Челнинец 3 минуты назад

      Лучше так чем позорится со слабыми командами, так хотя бы у команд наших есть отмазка, команды выше уровня!

      0
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      Рейтинг: +539

      99-й 4 минуты назад

      со спартаком точно прощаемся, локо - подергается перед вылетом еще...

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