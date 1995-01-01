⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Сочи», «Зенит» сыграет с ЦСКА

Сегодня, 26 августа, стартует шестой тур чемпионата России.
В четверг состоятся четыре матча. Откроют игровой день «Уфа» и «Крылья Советов». Затем «Спартак» встретится с «Сочи», а «Ахмат» – с «Арсеналом». В 20:45 мск начнется центральный матч дня «Зенит» – ЦСКА.
Россия. РПЛ. 6-й тур
26 августа, 16:30 мск
26 августа, 18:30 мск
Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула)
26 августа, 20:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)
26 августа, 20:45 мск
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)
27 августа, 16:30 мск
27 августа, 18:30 мск
Динамо (Москва) – Локомотив (Москва)
27 августа, 19:00 мск
27 августа, 20:30 мск