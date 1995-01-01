⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Сочи», «Зенит» сыграет с ЦСКА

Сегодня, 26 августа, стартует шестой тур чемпионата России.

В четверг состоятся четыре матча. Откроют игровой день «Уфа» и «Крылья Советов». Затем «Спартак» встретится с «Сочи», а «Ахмат» – с «Арсеналом». В 20:45 мск начнется центральный матч дня «Зенит» – ЦСКА.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Уфа – Крылья Советов (Самара)

26 августа, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Сочи

26 августа, 18:30 мск

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Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула)

26 августа, 20:30 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)

26 августа, 20:45 мск

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Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

27 августа, 16:30 мск

Химки – Нижний Новгород

27 августа, 18:30 мск

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва)

27 августа, 19:00 мск

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Краснодар – Рубин (Казань)

27 августа, 20:30 мск

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