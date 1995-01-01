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    ⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Сочи», «Зенит» сыграет с ЦСКА

    Сегодня, 26 августа, стартует шестой тур чемпионата России.

    В четверг состоятся четыре матча. Откроют игровой день «Уфа» и «Крылья Советов». Затем «Спартак» встретится с «Сочи», а «Ахмат» – с «Арсеналом». В 20:45 мск начнется центральный матч дня «Зенит»ЦСКА.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Уфа – Крылья Советов (Самара)

    26 августа, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Сочи

    26 августа, 18:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула)

    26 августа, 20:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)

    26 августа, 20:45 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    27 августа, 16:30 мск

    Химки – Нижний Новгород

    27 августа, 18:30 мск

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва)

    27 августа, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Рубин (Казань)

    27 августа, 20:30 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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