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    ⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Локомотивом», «Краснодар» примет «Рубин»

    Сегодня, 27 августа, четырьмя матчами закроется программа 6-го труа РПЛ.

    «Урал» примет в Екатеринбурге «Ростов», «Химки» встретятся с «Нижним Новгородом», а «Краснодар» сыграет с «Рубином».

    В центральном матче игрового дня встретятся «Динамо» и «Локомотив».

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    27 августа, 16:30 мск

    Химки – Нижний Новгород

    27 августа, 18:30 мск

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва)

    27 августа, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Рубин (Казань)

    27 августа, 20:30 мск

    Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Чернов, 28; 0:2 – Глушенков, 29; 1:2 – Агаларов (с пенальти), 62.

    Удаления: нет – Ежов, 61.

    Спартак (Москва) – Сочи – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Зобнин, 60; 1:1 – Барсов, 65; 1:2 – Юсупов, 72.

    Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Конате, 31; 1:1 – Степанов, 38; 2:1 – Коновалов, 90+5.

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Азмун, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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