⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Локомотивом», «Краснодар» примет «Рубин»

Зенит с победой! А стыдно за свиней! Гыгыгы
Сегодня, 27 августа, четырьмя матчами закроется программа 6-го труа РПЛ.
«Урал» примет в Екатеринбурге «Ростов», «Химки» встретятся с «Нижним Новгородом», а «Краснодар» сыграет с «Рубином».
В центральном матче игрового дня встретятся «Динамо» и «Локомотив».
Россия. РПЛ. 6-й тур
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)
27 августа, 16:30 мск
27 августа, 18:30 мск
Динамо (Москва) – Локомотив (Москва)
27 августа, 19:00 мск
27 августа, 20:30 мск
Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Чернов, 28; 0:2 – Глушенков, 29; 1:2 – Агаларов (с пенальти), 62.
Удаления: нет – Ежов, 61.
Спартак (Москва) – Сочи – 1:2 (0:0)
Голы: 1:0 – Зобнин, 60; 1:1 – Барсов, 65; 1:2 – Юсупов, 72.
Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Конате, 31; 1:1 – Степанов, 38; 2:1 – Коновалов, 90+5.
Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Азмун, 82.