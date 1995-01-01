«Рубин» планирует заплатить 7 миллионов за форварда «Мидтьюлланда» Драйера

Нападающий датского «Мидтьюлланда» Андерс Драйер близок к трансферу в «Рубин». Казанцы намерены заплатить за игрока 7 миллионов евро.
Планируется, что вскоре датчанин пройдет медосмотр в Германии, после чего трансфер оформят.
- На групповом этапе молодежного Евро, прошедшем весной, Драйер забил в ворота сборной России.
- Драйер становился чемпионом Дании.
- «Рубин» идет в РПЛ 4-м.
Источник: Ekstra Bladet
Датская общенациональная общественно-политическая ежедневная газета. Начала выходить с 12 февраля 1904 года. Аудитория в твиттере - более 50 тысяч подписчиков.