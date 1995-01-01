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    «Рубин» планирует заплатить 7 миллионов за форварда «Мидтьюлланда» Драйера

    Нападающий датского «Мидтьюлланда» Андерс Драйер близок к трансферу в «Рубин». Казанцы намерены заплатить за игрока 7 миллионов евро.

    Планируется, что вскоре датчанин пройдет медосмотр в Германии, после чего трансфер оформят.

    • На групповом этапе молодежного Евро, прошедшем весной, Драйер забил в ворота сборной России.
    • Драйер становился чемпионом Дании.
    • «Рубин» идет в РПЛ 4-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ekstra Bladet

    Датская общенациональная общественно-политическая ежедневная газета. Начала выходить с 12 февраля 1904 года. Аудитория в твиттере - более 50 тысяч подписчиков.

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