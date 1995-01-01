«Рубин» планирует заплатить 7 миллионов за форварда «Мидтьюлланда» Драйера

Нападающий датского «Мидтьюлланда» Андерс Драйер близок к трансферу в «Рубин». Казанцы намерены заплатить за игрока 7 миллионов евро.

Планируется, что вскоре датчанин пройдет медосмотр в Германии, после чего трансфер оформят.