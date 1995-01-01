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    Полузащитник «Мидтьюлланда» Драйер близок к переходу в «Рубин» за 7 миллионов

    Полузащитник «Мидтьюлланда» Андерс Драйер близок к трансферу в «Рубин». Казанцы готовы заплатить за игрока 7 миллионов евро.

    Планируется, что вскоре датчанин пройдет медосмотр в Германии, после чего сделку оформят.

    • Драйер выступал на молодежном Евро-2021 и забил России в матче группового этапа.
    • В прошлом сезоне чемпионата Дании он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.
    • Его рыночная цена – 6 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ekstra Bladet

    Датская общенациональная общественно-политическая ежедневная газета. Начала выходить с 12 февраля 1904 года. Аудитория в твиттере - более 50 тысяч подписчиков.

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