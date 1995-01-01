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    Мамаев: «Хочу оставить Алане все что есть: квартиру за 0,5 миллиона, машину за 20 миллионов рублей. Только пусть она меня не трогает и мою новую жизнь»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев попросил бывшую жену Алану о мировом соглашении. Они сейчас находятся в судебном разбирательстве, вызванном разводом.

    «Все мое внимание зациклено на мировом соглашении с бывшей женой. Я не отказываюсь от алиментов, я хочу все оставить этому человеку. Квартиру за 0,5 миллиона долларов, «Бентли» за 20 миллионов рублей. Вот абсолютно все что есть. Только пусть она меня не трогает и мою новую жизнь. Это самое важное», – сказал Мамаев.

    • Мамаевы были женаты с 2013 года.
    • У пары есть общая дочь Алиса.
    • Алана утверждала, что подала на развод из-за измен Павла.

    Мамаев – о бывшей жене Алане: «Ощущение, что я столкнулся с дьяволом»

    Арустамян покинул «Матч ТВ» после интервью с Мамаевым

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии11
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      Рейтинг: +8786

      Cleaner 4 минуты назад

      Мамаев, будь мужиком, не выноси все это на люди...(

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      Рейтинг: +21274

      bset 4 минуты назад

      Какое позорище) Канделаки такой проект засрала...

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      Рейтинг: +376

      Врундель 10 минут назад

      В тюрьме изменял?)

      0
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      Рейтинг: +7347

      playsh 18 минут назад

      Мамаев,ты подонок и тряпка.Отдай всё и задохнись,не называя стоимости "твоих заслуг" в футболе,но нет,тебе главное сверкнуть суммами,которых ты в нормальном футбольном государстве никогда бы не заработал.Чмо хреново,сколько же вас таких тунеядцев,половина РПЛ...

      1
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      Рейтинг: +2607

      Иван Петров 1986 30 минут назад

      Ты еще тут - ну надоел, больше зюбы балабола.

      1
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      Рейтинг: +468

      сутулая собака и лисы 32 минуты назад

      и требую больше постов про Зарему Салихову!

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      Рейтинг: +468

      сутулая собака и лисы 32 минуты назад

      хочешь оставить имущество, оставь, а не пускай сопли в сми, оскорбляя мать своих детей.
      истеричка чмошная.

      1
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      Рейтинг: +74

      Вжыхъ 48 минут назад

      Утомили уже. Это не про футбол.

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      Рейтинг: +6003

      vladik12 > Вжыхъ 34 минуты назад

      Думаю, авторы сайта все-таки разберутся, что про футбол, что - нет).

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      Рейтинг: +1479

      tarasofka 58 минут назад

      понеслась нарезка вчерашнего интервью на кучу новостей

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      Рейтинг: +16552

      derrik2000 > tarasofka 1 минуту назад

      А чё ПРО СТЫД ничего не дописал?
      Ты ли это??? )))))))))

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