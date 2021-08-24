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  • Кукуян: «Хочется судить в Европе, но пока не получается с английским»

Кукуян: «Хочется судить в Европе, но пока не получается с английским»

24 августа 2021, 13:44
5

Арбитр Павел Кукуян рассказал о желании поработать на матчах европейских чемпионатов.

– Есть ли у вас какие-то желания, может быть, свежие мысли по обслуживанию европейских матчей?

– На самом деле, хочется попробовать. Всегда хочется чего-то новенького, правильно? Естественно, хочется поехать в Европу, попробовать отсудить какие-то матчи.

Я понимаю, что уровень нашей Премьер-лиги намного выше, чем те матчи, которые будут в Европе, но хочется окунуться туда, почувствовать. Но, к сожалению, пока не получается с английским.

– Хотя РФС даeт возможность учить язык.

– Я учу практически каждый день, но кому-то даeтся, а кому-то нет. Если бы мне сказали: «Учи английский, мы за тебя всe сделаем», – вопросов нет. Но когда у тебя семья, трое детей, какие-то свои проблемы, надо тренироваться, надо судить игры, то очень тяжело в 38 лет с нуля начать учить английский. Но я стараюсь.

  • Кукуян работает в РПЛ с 2017 года.
  • До судейства он играл в футбол на уровне ПФЛ (ныне ФНЛ-2).
  • Сейчас Кукуян дисквалифицирован.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Кукуян Павел
Комментарии (5)
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NewLife
1629803503
Спроси у Мутко, как ему удалось так овладеть английским, и потом, когда будешь показывать в Европе красные карточки, сможешь сказать: Get, the fuck, out of here, you mother fucker!! Начни судить в Армении, для РПЛ ты не созрел.
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portero
1629808963
Да и с судейством, пока не очень получается...
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vladimir-7
1629812560
Кукуян, какой тебе английский, тебе 38 лет, а по-русски не понимаешь, что ты говоришь: "Уровень нашей Премьер-лиги намного выше, чем те матчи, которые будут в Европе".
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житель СПб
1629828394
Думаю, что с судейством проблем больше, чем с английским!
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general.lizyukov
1629830656
Я человек ****, но: это такая сложность выучить язык? Для профессии? Мне хватило трех месяцев для базиса, дальше только практика и лексикон. PS: извините, дорогая редакция, а почему слово н.е.г.р.а.мотный блочите?
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