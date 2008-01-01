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    Кукуян: «Хочется судить в Европе, но пока не получается с английским»

    Арбитр Павел Кукуян рассказал о желании поработать на матчах европейских чемпионатов.

    – Есть ли у вас какие-то желания, может быть, свежие мысли по обслуживанию европейских матчей?

    – На самом деле, хочется попробовать. Всегда хочется чего-то новенького, правильно? Естественно, хочется поехать в Европу, попробовать отсудить какие-то матчи.

    Я понимаю, что уровень нашей Премьер-лиги намного выше, чем те матчи, которые будут в Европе, но хочется окунуться туда, почувствовать. Но, к сожалению, пока не получается с английским.

    – Хотя РФС даeт возможность учить язык.

    – Я учу практически каждый день, но кому-то даeтся, а кому-то нет. Если бы мне сказали: «Учи английский, мы за тебя всe сделаем», – вопросов нет. Но когда у тебя семья, трое детей, какие-то свои проблемы, надо тренироваться, надо судить игры, то очень тяжело в 38 лет с нуля начать учить английский. Но я стараюсь.

    • Кукуян работает в РПЛ с 2017 года.
    • До судейства он играл в футбол на уровне ПФЛ (ныне ФНЛ-2).
    • Сейчас Кукуян дисквалифицирован.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +50850

      portero 45 минут назад

      Да и с судейством, пока не очень получается...

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      Рейтинг: +9697

      NewLife 2 часа назад

      Спроси у Мутко, как ему удалось так овладеть английским, и потом, когда будешь показывать в Европе красные карточки, сможешь сказать: Get, the fuck, out of here, you mother fucker!! Начни судить в Армении, для РПЛ ты не созрел.

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