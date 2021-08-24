Кукуян: «Хочется судить в Европе, но пока не получается с английским»

Арбитр Павел Кукуян рассказал о желании поработать на матчах европейских чемпионатов.

– Есть ли у вас какие-то желания, может быть, свежие мысли по обслуживанию европейских матчей?

– На самом деле, хочется попробовать. Всегда хочется чего-то новенького, правильно? Естественно, хочется поехать в Европу, попробовать отсудить какие-то матчи.

Я понимаю, что уровень нашей Премьер-лиги намного выше, чем те матчи, которые будут в Европе, но хочется окунуться туда, почувствовать. Но, к сожалению, пока не получается с английским.

– Хотя РФС даeт возможность учить язык.

– Я учу практически каждый день, но кому-то даeтся, а кому-то нет. Если бы мне сказали: «Учи английский, мы за тебя всe сделаем», – вопросов нет. Но когда у тебя семья, трое детей, какие-то свои проблемы, надо тренироваться, надо судить игры, то очень тяжело в 38 лет с нуля начать учить английский. Но я стараюсь.