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    «Спартак»: «Кауфрис – один из вариантов, но не единственный»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о переходе в московский клуб защитника «Сент-Труйдена» Максимилиано Кауфриса.

    «Спартак» ведeт работу на трансферном рынке как по усилению, так и по трудоустройству некоторых футболистов. Упомянутый вами игрок – один из вариантов, но не единственный. Также идет поиск на российском рынке для усиления конкуренции.

    В любом случае говорить наверняка о переходе того или иного футболиста можно только после того, как он пройдeт медосмотр, и мы объявим об этом на наших официальных ресурсах», – сказал Зеленов.

    • Кауфрис – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
    • Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.
    • Рыночная стоимость футболиста – 850 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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