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Главные новости дня. Назван итоговый состав сборной России на сентябрьские матчи, Бека-Бека стал игроком «Локомотива»

24 августа 2021, 00:41

«Марселю» присудят техническое поражение в матче с «Ниццей»

«Бавария» продлила контракт с Киммихом

«Рубин», «Ростов» и «Ахмат» интересуются Ненаховым. Защитник перешел в «Локомотив» в июне за 2 миллиона

Агент Антона Миранчука подтвердил переговоры с «Зенитом» и ЦСКА

Большинство клубов РПЛ выступили за лимит «10+15» и против введения плей-офф в чемпионате

Макаров, Кудряшов, Терехов и Чистяков не попали в итоговую заявку сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

Захарян, Мухин и Тюкавин – в топ-100 лучших игроков до 20 лет по версии CIES

Бека-Бека стал игроком «Локомотива»

«Спартак» интересуется 34-летним Игнатьевым. Он перешел в «Рубин» в конце июня

«ПСЖ» получил предложение по Мбаппе от английского клуба. Француза может заменить Ришарлисон

Источник: «Бомбардир»
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