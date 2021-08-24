Главные новости дня. Назван итоговый состав сборной России на сентябрьские матчи, Бека-Бека стал игроком «Локомотива»

«Марселю» присудят техническое поражение в матче с «Ниццей»

«Бавария» продлила контракт с Киммихом

«Рубин», «Ростов» и «Ахмат» интересуются Ненаховым. Защитник перешел в «Локомотив» в июне за 2 миллиона

Агент Антона Миранчука подтвердил переговоры с «Зенитом» и ЦСКА

Большинство клубов РПЛ выступили за лимит «10+15» и против введения плей-офф в чемпионате

Макаров, Кудряшов, Терехов и Чистяков не попали в итоговую заявку сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

Захарян, Мухин и Тюкавин – в топ-100 лучших игроков до 20 лет по версии CIES

Бека-Бека стал игроком «Локомотива»

«Спартак» интересуется 34-летним Игнатьевым. Он перешел в «Рубин» в конце июня

«ПСЖ» получил предложение по Мбаппе от английского клуба. Француза может заменить Ришарлисон