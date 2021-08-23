Главные новости дня. «Локомотив» победил «Краснодар», фанаты «Ниццы» подрались с игроками «Марселя»

Бека-Бека прибыл на матч «Локомотива» с «Краснодаром»

«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года

«Локомотив» благодаря связке Жемалетдинов – Смолов победил «Краснодар»

Льорис стал рекордсменом «Тоттенхэма» по количеству матчей в АПЛ

«Ростов» обыграл «Нижний Новгород», одержав первую победу при Семине

«Челси» обыграл «Арсенал» благодаря голу Лукаку в первом матче после возвращения

Фанаты «Ниццы» выбежали на поле и устроили драку с футболистами «Марселя». Матч прерван

«Реал» сыграл вничью с «Леванте», Винисиус Жуниор сделал дубль

«Лион» объявил о переходе Шакири