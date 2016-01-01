⚽ РПЛ. «Спартак» и «Зенит» не справились с соперниками, «Динамо» вышло в лидеры

Тулякам разгромной победы над аутсайдерам. Ну а чемпионам дежурной победы. Гыгыгы
Накануне, 21 августа, стартовал пятый тур чемпионата России.
На субботу были запланированы пять матчей. Два из них начались в 16:00 мск: ЦСКА – «Ахмат» (2:0) и «Арсенал» – «Спартак» (1:1). В 18:00 мск встретились «Уфа» с «Зенитом» (1:1), а «Урал» – с «Динамо» (0:1). Закрыли игровой день в 20:00 мск «Крылья Советов» и «Сочи» (1:0).
Россия. РПЛ. 5-й тур
Локомотив (Москва) – Краснодар
22 августа, 16:00 мск
Нижний Новгород – Ростов (Ростов-на-Дону)
22 августа, 18:00 мск
22 августа, 20:00 мск
ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Яковлев, 71; 2:0 – Эджуке, 75.
Удаления: нет – Харин, 23 (вторая ж.к.).
Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Понсе, 76; 1:1 – Хлусевич, 82.
Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Малком, 10; 1:1 – Агаларов, 73.
Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Тюкавин, 19.
Удаления: Бикфалви, 32 (вторая ж.к.) – нет.
Крылья Советов (Самара) – Сочи – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Сергеев, 33.