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    ⚽ РПЛ. «Спартак» и «Зенит» не справились с соперниками, «Динамо» вышло в лидеры

    Накануне, 21 августа, стартовал пятый тур чемпионата России.

    На субботу были запланированы пять матчей. Два из них начались в 16:00 мск: ЦСКА«Ахмат» (2:0) и «Арсенал»«Спартак» (1:1). В 18:00 мск встретились «Уфа» с «Зенитом» (1:1), а «Урал» – с «Динамо» (0:1). Закрыли игровой день в 20:00 мск «Крылья Советов» и «Сочи» (1:0).

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Локомотив (Москва) – Краснодар

    22 августа, 16:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Нижний Новгород – Ростов (Ростов-на-Дону)

    22 августа, 18:00 мск

    Химки – Рубин (Казань)

    22 августа, 20:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Яковлев, 71; 2:0 – Эджуке, 75.

    Удаления: нет – Харин, 23 (вторая ж.к.).

    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Понсе, 76; 1:1 – Хлусевич, 82.

    Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Малком, 10; 1:1 – Агаларов, 73.

    Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Тюкавин, 19.

    Удаления: Бикфалви, 32 (вторая ж.к.) – нет.

    Крылья Советов (Самара) – Сочи – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сергеев, 33.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +486

      ПалкоВводецъ 11 часов назад

      Тулякам разгромной победы над аутсайдерам. Ну а чемпионам дежурной победы. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +9610

      NewLife 12 часов назад

      Прочитал на Яндексе:
      "РПЛ приостановила сертификаты стадионов «Рубина» и «Ростова» из-за состояния полей"

      0
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      Рейтинг: -5

      lihindic 13 часов назад

      новость просто пипец... все же идиоты, не знают ничего... во вы дебы...

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